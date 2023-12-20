原标题：入冬以来全国能源保供总体形势良好

科技日报北京12月19日电 （记者刘园园）“从今年供暖季能源保供总体形势看，在各地区、有关部门和企业的共同努力下，入冬以来全国能源保供总体形势良好。各项工作平稳有序，群众用能需要得到较好保障。”在12月19日举行的国家发展改革委12月例行新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示。

近期，我国遭遇今年入冬以来的最强寒潮，多地出现大范围的强雨雪天气，给能源电力供应和保暖保供带来较大影响。李超介绍，目前，全国用电用气需求处于历史高位。12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。

他表示，为做好强寒潮天气应对，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位和有关地方，在寒潮来临前提前研判并进行准备，在寒潮期间加强资源统筹调度。全力增加电力、天然气顶峰保供能力，快速协调解决局部区域不平衡问题，本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障。

李超介绍，能源生产供应有保障。进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位，日均发电量255.6亿千瓦时，同比增长8.7%；天然气供应充足，日均供应量12.5亿立方米，同比增长5.8%。

从资源储备来看，目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、可用26天。全国煤电非计划停运和出力受阻容量处于历史同期较低水平。天然气储备能力较去年大幅提升，地下储气库、LNG（液化天然气）储罐可动用气量均处于较高水平，成品油库存保持高位。

(责编：杨曦、陈键)

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