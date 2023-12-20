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破立并举做好加减法 全国统一大市场建设再提速

2023年12月20日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：破立并举做好加减法 全国统一大市场建设再提速

12月18日召开的国务院常务会议指出，加快建设全国统一大市场是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、巩固经济回升向好基础的重要抓手。

近日召开的中央经济工作会议也强调，要“加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割”。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，全国统一大市场的建设有助于提高市场效率和资源配置效率，促进企业之间的公平竞争。

国务院常务会议强调，“把有利于全国统一大市场建设的各项制度规则立起来”“把不利于全国统一大市场建设的各种障碍掣肘破除掉”。目前全国统一大市场建设方面还有哪些制度有待完善？破除建设过程中的障碍掣肘可以采取哪些措施？《证券日报》记者就此采访了多位业内专家。

培育有利于市场建设的“土壤”

国务院常务会议指出，要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面的基础性制度。

在受访专家看来，进一步健全基础性制度，将培育有利于建设全国统一大市场的“土壤”。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，目前某些行业或领域仍存在较为严格的市场准入门槛，不同地区之间的市场准入标准也存在差异，这可能导致市场分割和不公平竞争。此外，目前对知识产权的保护力度仍有不足，产权交易市场尚不完善，存在产权流动不畅的问题，不利于实现资源的优化配置。

“立规则做好‘加法’是在培育‘土壤’。”董忠云说，应进一步促进数据信息的透明和共享。同时，需进一步加强数据信息安全保护，防止一些敏感信息泄露或滥用。在社会信用方面，应进一步完善社会征信制度，将市场主体欺诈、违约等失信行为全面纳入征信，并实施有效的惩戒和纠正。

针对国务院常务会议提到的“要积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革”，田利辉认为，这能够降低市场交易成本，提高市场效率和竞争水平；减少重复征税和税收歧视，为市场主体提供更加公平、稳定的税收环境；优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，加强财政调控能力，为全国统一大市场的建设提供更加有力的财政保障。

民生银行首席经济学家温彬对记者表示，财税体制改革预计包括持续完善预算管理体系，提升政府预算的透明度和规范性，深化税制改革、持续推进减税降费，健全财政体制，形成权责清晰、财力协调、区域均衡的中央与地方财政关系。

董忠云认为，财税改革需要在坚持分税制基本框架的基础上，进一步优化中央与地方在财权、事权上的匹配，其关键是健全地方税体系，应研究扩大地方税种范围，增强地方财政自主性和稳定性，减少中央对地方的转移支付压力。

破除障碍掣肘在行动

近年来，破除地方保护和行政性垄断相关法律法规不断完善。2022年修订的《中华人民共和国反垄断法》，在立法层面明确了国家建立健全公平竞争审查制度，全面规范各级政府行政行为对市场竞争的影响，破除各种类型的行政垄断行为。今年3月份，国家市场监管总局出台《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》，为规范政府不当干预市场行为提供更加清晰的规范指引。今年6月份，国家市场监管总局等四部门联合印发通知，部署全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

对于妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，各地也纷纷做“减法”。例如，陕西于今年开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理专项行动，梳理涉及经营主体经营经济活动的政策措施1.7万余件，发现妨碍统一市场和公平竞争的政策措施78件，按程序修订14件、废止64件；今年7月份，安徽在全省部署开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作，全面排查纠正地方保护、隐性市场壁垒等违规做法。全省各地各部门共发现妨碍统一市场和公平竞争的政策措施66件，其中修订或拟予以修订31件，废止或拟予以废止35件。

田利辉表示，下一步需要健全城乡统一的土地和劳动力市场，加快培育统一的技术和数据市场，破除要素市场分割和多轨运行。

董忠云建议，首先，可以进一步深化土地要素市场化改革，破除制约土地要素自由流动的体制机制障碍，激活存量土地的要素价值；其次，通过完善劳动力市场制度，消除就业歧视，进一步促进劳动力要素在城乡、地区之间的自由流动；最后，打击地方保护和行政性垄断行为，加强相关的监督和执法力度，确保各地政策制定和监管措施符合公平竞争的原则，维护市场公平竞争秩序。

（本报记者 刘萌 见习记者 张芗逸）

(责编：杨曦、陈键)
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