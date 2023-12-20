杜雨萌

原标题：国内成品油零售价“六连降” 今年已下调12次

12月19日，国家发改委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年12月19日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低415元、400元。至此，国内成品油零售价实现“六连降”。

从全年来看，国内成品油累计开启25轮调价窗口，呈现“十升十二降三搁浅”格局。涨跌互抵后，标准汽油及标准柴油累计下调幅度均为50元/吨，折合升价92号、95号汽油及0号柴油均下调0.04元/升。

《证券日报》记者梳理发现，在今年国内成品油零售价的12次下调中，本次跌幅最大。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（12月5日—12月18日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降6.77%、6.92%。其中，纽约WTI油价一度跌破70美元/桶。

对此，国家发改委价格监测中心有关负责人对《证券日报》记者分析称，在“欧佩克+”减产力度不及预期的背景下，市场对经济增速放缓、需求不振的担忧持续升温，致使国际油价承压下跌。具体来看，美国11月份CPI同比上涨3.1%、环比上涨0.1%，剔除食品和能源后的核心CPI同比上涨4%，市场预计美联储仍将在一段时期内维持利率高位水平，进而拖累经济复苏。美国汽油库存超预期增长，汽油期货价格跌至近两年最低，更加重了对需求疲软的忧虑情绪。另外，美国能源信息署（EIA）最新报告再度下调今明两年需求增速，同时将明年原油平均价格预测值大幅下调12%。投机资金趁机抛售原油多头头寸，致使国际油价大幅下跌。

金联创成品油分析师王延婷对记者表示，一方面，EIA将2023年全球石油需求增幅下调3万桶/日至185万桶/日，将2024年全球石油需求增幅下调6万桶/日至134万桶/日。另一方面，ISM数据显示，11月份美国制造业采购经理指数为46.7，连续第十三个月低于50点荣枯线，投资者对经济前景与能源需求前景的担忧加重，致使国际油价承压下行。

受此影响，在本轮计价周期内，原油变化率不仅维持在负向区间波动，且持续负向“拉宽”。据金联创测算，截至12月19日第十个工作日，参考原油品种均价为73.16美元/桶，变化率为-7.24%。

展望后市，国家发改委价格监测中心有关负责人预计，短期来看，国际油价依然震荡运行。一方面，市场对经济增长前景信心不足将继续给国际油价带来压力；另一方面，近期红海海域接连发生油轮等船只遭袭事件，中东地缘政治局势紧张将抑制国际油价下行空间。

(责编：杨曦、陈键)

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