新华社北京12月19日电 题：必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力——深化新时代做好经济工作的规律性认识述评之二

新华社记者张辛欣、申铖、严赋憬

中央经济工作会议以“五个必须”总结深化新时代做好经济工作的规律性认识。“必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力”位列其中。

习近平总书记在重要讲话中指出：“要统筹推进扩大内需和优化供给，打通两者结合的断点堵点卡点，发挥超大规模市场和强大生产能力的优势。”

供给和需求是经济发展的一体两面，也是中国经济实现质的有效提升和量的合理增长的重要着力点。越是面临复杂形势和不确定因素，越要坚持系统观念、更好统筹供给侧和需求侧，这是推动经济持续回升向好的重要保证，也是激发高质量发展内生动力的关键。

把握着力点，更好统筹供给和需求

11月24日，郑州比亚迪生产基地内，随着一辆崭新的新能源汽车驶下生产线，企业新能源汽车总产量迈上600万辆台阶。第1个“100万辆”用时13年，第6个“100万辆”仅用3个多月。用高质量供给切中绿色消费需求，比亚迪集团有关负责人感叹，正是市场与产业的互动，让企业跑出“加速度”。

供需协同，是新能源汽车火热发展的关键，也是巩固和增强经济回升向好态势、扎实推进高质量发展的重要着力点。

这次中央经济工作会议将“必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力”作为“五个必须”之一，对于做好经济工作导向鲜明、意义重大。

这是对经济规律的深刻把握——

需求牵引供给、供给创造需求。供需由平衡到不平衡，再到新的平衡的动态过程，是经济发展的客观规律。经济工作始终面对着供需两端的问题，二者相互关联，不能顾此失彼。

长期以来，我国积累的雄厚物质基础、丰富人力资源、完整产业体系、强大科技实力，以及我国全球最大最有潜力的市场，是我们推动经济发展和抵御外部风险的根本依托。坚持稳中求进工作总基调，把扩大有效需求作为经济发展的基本立足点，用好供给侧结构性改革这一主线，是对客观经济规律和发展趋势的自觉把握。

今年以来，各方着力畅通经济循环，通过供给侧结构性改革助力内需扩大，立足需求扩张和提档升级持续优化供给。前三季度，国内生产总值同比增长5.2%，新动能不断积蓄，来之不易的成绩是扎实推进高质量发展的写照，更印证了统筹兼顾、协同发力的方法论。

这是立足发展形势的长远考量——

中国经济稳步向好，但仍需要克服困难挑战。从当前看，需求不足是突出矛盾，从长期看，结构性矛盾依然是主要问题。近与远、内与外、发展与安全，多种复杂因素交织，要求我们必须坚持供需双侧发力，实现经济平稳健康发展。

这次会议深刻剖析我国经济面临的问题，明确提出“发挥超大规模市场和强大生产能力的优势”，从“以科技创新推动产业创新”到“着力扩大国内需求”“加快培育外贸新动能”，一系列举措强化统筹。

“深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求，是党中央基于我国经济运行规律和外部发展环境变化作出的战略部署。”中国社科院经济研究所所长黄群慧说，把握关键着力点、坚持系统观念，让超大规模市场和强大生产能力的比较优势转化为竞争优势，将不断夯实高质量发展根基。

增强“主动力”，畅通国内大循环

大国经济的特征是内需为主导、内部可循环。“总的看，明年世界经济增长和贸易动能依然不足。所以我们要更加重视扩大内需，增强国内大循环的内生动力和可靠性。”习近平总书记阐明深意。

这次中央经济工作会议强调，使国内大循环建立在内需主动力的基础上。

“‘主动力’的提法，是建立在对扩大内需工作的系统总结基础上的，进一步强调了内需对于畅通经济循环、推进高质量发展所具有的极其重要意义。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成二者相互促进的良性循环——

提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；出台促进民间投资的政策措施；地方政府专项债券加快发行使用……扩内需政策在今年密集出台。前三季度内需对经济增长的贡献率提升到113%，强大国内市场引擎持续发力。

从“培育壮大新型消费”“稳定和扩大传统消费”到“增加城乡居民收入”“发挥好政府投资的带动放大效应”，会议围绕着力扩大国内需求作出部署。

“会议重点强调了‘有潜能’‘有效益’和‘良性循环’，意味政策不是孤立地刺激消费和投资，而是放眼长远提高内需增长的可持续性。”中国民生银行首席经济学家温彬说，把握好各项政策的发力点，在提高居民收入、优化消费环境的同时着力完善投资结构，让消费和投资实现相辅相成。

在产业升级中寻找结合点，用高质量供给更好适配国内有效需求——

车间里每秒钟有约58米光纤产出，龙头企业核心配套基本可就近解决……凭借持续创新站稳光通信市场，近三年，武汉“光谷”规上工业增加值年均增长率突破15%。

深化供给侧结构性改革，核心是以科技创新推动产业创新。以产业升级推动消费升级，才能寻求供需更高水平动态平衡。

会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”放在9项重点任务的首位，意涵鲜明。

着力解决瓶颈问题，从“实施制造业重点产业链高质量发展行动”到“提升产业链供应链韧性和安全水平”，切实提高产业链核心能力；加快培育新质生产力，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，用高质量供给创造引领新需求。

“我们将统筹推进补短板、锻长板、强基础，以打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，为国内大循环顺畅提供坚实支撑。”工业和信息化部科技司司长谢少锋说。

深化改革开放，破除堵点协同发力

统筹推进深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求，要打通两者结合的断点堵点卡点，进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。

以市场为着力点持之以恒推进改革——

超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势，是深化供给侧结构性改革、扩大有效需求可以依托的最宝贵资源。无论是用丰富场景优化供给，还是用强大生产能力促进要素整合，落脚点都是市场，关键要靠改革。

《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍；《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》印发，促进内外贸资源要素顺畅流动……今年以来，一系列疏通经脉的举措接连落地。

“在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措”“加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割”……会议作出明确部署，强化政策统筹，确保协同发力。

“把推动要素自由流动和高效配置作为抓手，用深层次改革为提高扩大有效需求效率和促进供给侧结构性改革创造更好的制度基础。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，政策合力将加快提升经济内生动力。

用高水平对外开放提升国际循环质量和水平——

冬日的广西，北部湾畔碧波万顷，万吨巨轮往来穿梭。

今年，北部湾港与马来西亚关丹港及文莱摩拉港直航航线相继开通运营，与广州港携手打造的“两湾快航”实现内外贸同船运输。织密航线网络、积极探索新模式，前11个月，北部湾港累计完成货物吞吐量同比增长11.23%。

外部环境复杂多变，面对新情况，要推出关键性举措，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，让供给和需求在双循环中实现更高水平动态平衡。

会议明确“加快培育外贸新动能”“对标国际高标准经贸规则”“打造‘投资中国’品牌”等一系列举措，既是扩大有效需求的必要之举，也进一步释放了在高水平对外开放中推动结构优化升级的鲜明信号。

积能蓄力，乘势扬帆。

我国经济韧性强、潜力大，回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。发挥独特优势，坚定前行信心，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央对做好明年经济工作的决策部署，以系统观念统筹供给侧结构性改革和扩大有效需求，中国经济航船定能劈波斩浪、行稳致远。

(责编：徐婵、赵欣悦)

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