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京东联合高校及科技企业开展“AI公开课”

2023年12月20日10:38 | 来源：中国网科技
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原标题：京东联合高校及科技企业开展“AI公开课” 助力大学生掌握AI技能

2023年，以ChatGPT为代表的AIGC（人工智能生成内容）引发广泛关注，AIGC技术正在给人类的工作、学习、生活带来诸多变化。为让在校的大学生群体高效掌握AIGC技能，提高学习效率，以便于更好地适应未来社会的发展需求。近日，京东携手英特尓、AMD、英伟达等企业，陆续走进北京大学、中央美术学院、武汉大学，为在校的大学生群体上了一堂生动的AI公开课。

长期以来，京东专注于AI领域的探索和深耕。作为2019年就入选人工智能“国家队”的京东，多年来不断加强企业AI技术创新与商业应用，还携手地方政府、品牌企业通过深入场景、融合产品等多种方式共同成就AI价值。

在品牌合作方面，京东借助优势供应链能力及深切的消费洞察能力，携手科技品牌推出众多搭载AIGC应用技术的重磅新品，满足消费者多元化、个性化的需求。截至目前，京东整合上下游供应链资源，已深度携手超150个品牌为消费者带来了1800余款电脑、数码品类爆品，助力AIGC技术的发展与普及。

京东还不断与高校学生、AI开发者产生联动。此次AI公开课，京东携手各高校教授、科技企业负责人，从学术研究到技术实践，向大学生普及AIGC相关知识，并结合不同大学开展多元化主题讨论。其中，北京大学场主要聚焦于人才的培养与就业新机遇，中央美术学院场就艺术创作如何与AIGC相融合进行探讨，武汉大学则专注于AI技术的学习以及多元化应用。在深入探讨中，学生们学习、了解、熟悉AIGC相关知识以及在企业端的应用，知晓如何将其应用于学习效率提升、未来职业规模等领域，为未来的发展做好铺垫。

此外，在AI公开课期间，京东还以至高优惠2500元、学生专享换新补贴至高1800元等学生教育优惠福利，给予大学生实际支持。截止至2023年12月，京东3C数码全年累计为学生群体提供超百亿元的商品优惠，让大学生们能以更低的成本获得3C数码装备用于AI技能学习与创作。

AIGC技术赋予了各行各业新的面貌。全球知名咨询机构麦肯锡认为，2030年预计将有2.2亿的中国劳动力需要进行技能升级或技能再培训，以适应AI带来的行业变革。因此，“熟练掌握”或“深入研究”包括ChatGPT在内的AI应用软件，或将成为大学生踏入社会的必备技能之一。

(责编：董童、杨迪)
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