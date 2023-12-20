人民网北京12月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，截至11月末，5G移动电话用户达7.71亿户，比上年末净增21040万户。

数据显示，1-11月份，电信业务收入累计完成15548亿元，同比增长6.9%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%，量收增速均与1-10月份持平。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为2404亿元，同比增长8.5%，在电信业务收入中占比为15.5%，拉动电信业务收入增长1.3个百分点。

同时，三家基础电信企业积极发展IPTV（网络电视）、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1-11月份共完成业务收入3326亿元，同比增长20.1%，在电信业务收入中占比为21.4%，拉动电信业务收入增长3.8个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达39.7%和43.3%，物联网业务收入同比增长22.7%。

截至11月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.26亿户，比上年末净增4269万户。其中，5G移动电话用户达7.71亿户，比上年末净增21040万户；占移动电话用户的44.7%，占比较上年末提高11.4个百分点。

此外，截至11月末，5G基站总数达328.2万个，占移动基站总数的28.5%。

(责编：申佳平、高雷)

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