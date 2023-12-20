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交通银行合肥三孝口支行：城区老网点 暖心新服务

2023年12月20日11:37 | 来源：人民网
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全国金融五一劳动奖、文明规范服务千佳示范单位、安徽金融先锋号、交通银行金融先锋号、交通银行示范标杆党支部、交通银行先进基层党组织……作为一家地处合肥市中心城区、超过50%客户为中老年群体的银行网点，近年来，交通银行合肥三孝口支行获得荣誉不断，还从众多网点中脱颖而出，成为交通银行在安徽地区唯一入选第21届全国青年文明号的支行网点。

交通银行合肥三孝口支行是如何做到的？

“早知道有效果”的秘诀

在交通银行合肥三孝口支行，流传着这样一句话：“早知道有效果。”

这话乍听让人摸不着头脑，支行员工却会心一笑。原来，这是支行摸索党建引领金融高质量发展过程中“趟”出来的经验。

何为“早知道有效果”？该支行负责人介绍，“早知道”就是学习落地早、理论知识实、方法之道足，以理论学习定标明向、固本培元；“有效果”即经营举措有，推行成效好，发展结硕果，以实践之效解决问题、推动发展。

近些年，支行新入职了不少年轻员工，但服务的对象却多为中老年群体。为帮助青年员工快速成长，支行通过设立党员示范岗、党员责任区、组建党员+团员业务突击队等方式，以党建带团建，带领青年在“干中学、学中干”，凝聚青年、团结青年、带领青年，全行凝聚力战斗力显著增强，2021年荣获交通银行安徽省分行“经营管理优胜奖”；2022年荣获交通银行攻坚堡垒基层营业网点党支部。

“孝”字的诠释

“王大妈，今天来要办啥业务？”青年员工杜怏笑着引导客户进入等待区。

每月15日前后，是网点最忙碌的时候，老人家总爱拿着存折到网点领取退休金。为了服务好老年客户，三孝口支行在日常工作中将“尊老孝老”特色文化和交行特色文化相结合，除了设置老年人客户服务专区，发放便携化手机银行使用教程，定制老年客户专属理财，支行还从柔性服务入手，根据老年群体特点，量身定制了一套服务方法。来现场办业务的老年客户满意地说：“这么多年网点工作人员都换了好多轮，热情的服务和青春洋溢的笑脸却从没变过。”

杜怏介绍，三孝口支行在老城区扎根30多年，超一半的客户群体都是老年人，但她能叫出不少客户名字。支行高度重视老年客户需求，将“尊老孝老”传统文化与三孝口“百善孝为先”的历史文化相结合，提出“笑自心、效予客、孝为道”的银龄服务理念，在不断完善适老化服务“硬件”设施的基础上，加强员工培训、推出专属产品和服务、优化业务办理流程，用心擦亮适老化优质服务窗口。

守牢百姓“钱袋子”

今年9月，一位老大爷急匆匆来到网点，要给远在外地的亲戚转账。在接待老大爷时，支行青年员工赵银冰警觉地意识到，老人家对转账对象信息不甚了解，一会说是儿子，一会说是侄子。“这不就是支行反诈培训中的经典案例嘛！”赵银冰随即以转账金额较大需要核实为由与客户家属取得联系，并同步向所在地派出所反映情况。在公安机关与网点工作人员的耐心劝导下，客户最终意识到自己是上当受骗，停止转账操作，并一再向工作人员表示感谢。

“老年群体是诈骗团伙最为关注的群体之一，他们手中那点积蓄，基本也都是养老钱。”赵银冰介绍，近年来，支行以“反诈进社区”等活动筑牢反诈“防火墙”，通过发放宣传折页、有奖问答、微课堂等方式，推动消费者权益保护知识、反诈宣传进社区、进街道、进商圈，践行金融为民使命，帮助客户提升反诈意识及反诈能力，守牢消费者“钱袋子”。

该行负责人表示，未来交行合肥三孝口支行将持续把“青年文明号”创建工作扎根日常，优化服务方式，提升服务质量，满足人民群众的金融需求，擦亮“青年文明号”品牌，在金融高质量发展新征程上展现交行人的青春风采。（胡雨松 王锐）

(责编：曹淼、高雷)
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