人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月19日，何梁何利基金2023年度颁奖大会在北京举行。2023年度何梁何利基金科学与技术奖共授予56位杰出科技工作者。其中，何梁何利基金最高奖项——何梁何利基金科学与技术成就奖，授予我国神舟飞船首任总设计师戚发轫院士。

戚发轫是我国著名空间技术专家，我国载人航天器的开拓者和奠基人，在载人航天器、卫星、宇航元器件和空间事业战略发展等领域作出了系统的、创造性的重大贡献。他提出符合中国国情的载人飞船发展路线，突破载人航天器关键技术，带领团队圆满完成神舟一号至四号无人飞行任务、神舟五号“一人一天”、神舟六号“多人多天”载人飞行任务，为我国空间实验室、空间站任务成功奠定坚实基础。他负责东方红一号发射阶段的技术总体工作，主持攻克东方红二号、三号多项技术难题，为我国通信卫星从无到有、从弱到强作出重要贡献。戚发轫院士热爱祖国、献身航天，多年来培养了一大批科技创新和工程管理领军人才，带领和鼓舞了一批又一批航天人为建设航天强国接续奋斗。

何梁何利基金科学与技术进步奖授予32位在物理、化学、生命科学、工程技术等领域取得重大科学发现，或作出突出贡献的优秀科技工作者。何梁何利基金科学与技术创新奖下设青年创新奖、产业创新奖、区域创新奖三大类，共授予23位优秀科技工作者。

何梁何利基金由香港爱国金融家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟于1994年创立，旨在奖励中国杰出科学家，服务国家现代化建设。29年来，共遴选奖励1582位杰出科技工作者，成为我国社会力量创设科技奖项的成功范例，为激发我国科技发展的活力、培养自主创新人才发挥了积极作用。

(责编：赵竹青、高雷)

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