人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月20日，中国工程院等单位在北京发布2023全球十大工程成就及《全球工程前沿2023》报告。

本次发布的2023全球十大工程成就包括：ChatGPT、中国空间站、百亿亿次超级计算机、白鹤滩水电站、双小行星重定向测试、RTS,S/AS01疟疾疫苗、鸿蒙操作系统、Spot & Atlas机器人、锂离子动力电池、无人驾驶航空器。

《全球工程前沿2023》报告主要围绕机械与运载工程，信息与电子工程，化工、冶金与材料工程，能源与矿业工程，土木、水利与建筑工程，环境与轻纺工程，农业，医药卫生和工程管理9个领域，共研判93项工程研究前沿和94项工程开发前沿。

报告指出，2023年全球工程前沿呈现三大特征：

一是新兴前沿持续演进。新一轮科技革命和产业变革深入发展，机器人、大模型、量子芯片、合成生物学、泛基因组等新兴技术不断突破，为全球科技和产业创新提供新动能。

二是交叉前沿融合创新。学科交叉融合持续推进，人工智能、机器人、可再生能源等新技术加速向各领域渗透融合，迈向智能化、无人化、精准化、低碳化，催生全球科技和产业创新发展新模式。

三是应用前沿深入发展。以应用场景驱动，以解决复杂问题为导向，多目标协同、多维度兼顾，统筹局部与整体、本体和环境、数量和质量、品质和效率，拓展全球科技与产业创新的新格局。

2017年以来，中国工程院每年组织开展全球工程前沿研究项目，依托中国工程院9个学部和中国工程院《工程》系列期刊研究团队，研判并发布当年全球近百项工程研究前沿和工程开发前沿，每年发布中英文全球工程前沿报告，以期发挥学术引领作用，引导工程科技和产业创新发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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