人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国中文信息学会：促进语言智能技术创新发展

2023年12月20日14:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月17日，中国中文信息学会2023学术年会暨理事会在北京举行。中国中文信息学会名誉理事长李生在开幕式上表示，应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

他表示，中国中文信息学会作为中国科协下属的全国性学术组织，肩负着推动学科发展、服务国家重大需求的重要使命。今年学会以推动大模型技术的学术交流为着力点，通过搭建各类学术交流与合作的平台，举办多个千人规模的学术会议，普及大模型相关知识，促进了以生成式大模型为代表的语言智能技术的创新、发展与落地。

会上，中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹作题为“生成式人工智能时代的机遇与挑战”的大会特邀报告。该报告对生成式人工智能时代的特点进行分析，从生成式模型具有的强大的生成能力、迁移能力和交互能力，阐述对社会可能造成的影响，以及为我们提供的机遇，同时从生成式模型所存在的问题，分析我们所面临的挑战。

香港中文大学（深圳）教授李海洲回顾了人工智能、自然语言处理和大模型的起源和发展历程，将人类智能和人工智能做类比，讨论了大模型的潜力和局限，同时探讨了如何提升智能体的规划能力。

本次学术年会议共邀请5位业界著名专家作特邀报告，同时还邀请了4位领域内优秀青年学者作特邀报告。会上公布了2023年中国中文信息学会“博士学位论文激励计划”入选论文。共有8篇博士学位论文入选，4篇博士学位论文获得提名。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国中文信息学会：促进语言智能技术创新发展
　　人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月17日，中国中文信息学会2023学术年会暨理事会在北京举行。中国中文信息学会名誉理事长李生在开幕式上表示，应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。…
ChatGPT、中国空间站等入选2023全球十大工程成就
　　人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月20日，中国工程院等单位在北京发布2023全球十大工程成就及《全球工程前沿2023》报告。 本次发布的2023全球十大工程成就包括：ChatGPT、中国空间站、百亿亿次超级计算机、白鹤滩水电站、双小行星重定向测试、RTS,S/AS01疟疾疫苗、鸿蒙操作系统、Spot & Atlas机器人、锂离子动力电池、无人驾驶航空器。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部