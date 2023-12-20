人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月17日，中国中文信息学会2023学术年会暨理事会在北京举行。中国中文信息学会名誉理事长李生在开幕式上表示，应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

他表示，中国中文信息学会作为中国科协下属的全国性学术组织，肩负着推动学科发展、服务国家重大需求的重要使命。今年学会以推动大模型技术的学术交流为着力点，通过搭建各类学术交流与合作的平台，举办多个千人规模的学术会议，普及大模型相关知识，促进了以生成式大模型为代表的语言智能技术的创新、发展与落地。

会上，中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹作题为“生成式人工智能时代的机遇与挑战”的大会特邀报告。该报告对生成式人工智能时代的特点进行分析，从生成式模型具有的强大的生成能力、迁移能力和交互能力，阐述对社会可能造成的影响，以及为我们提供的机遇，同时从生成式模型所存在的问题，分析我们所面临的挑战。

香港中文大学（深圳）教授李海洲回顾了人工智能、自然语言处理和大模型的起源和发展历程，将人类智能和人工智能做类比，讨论了大模型的潜力和局限，同时探讨了如何提升智能体的规划能力。

本次学术年会议共邀请5位业界著名专家作特邀报告，同时还邀请了4位领域内优秀青年学者作特邀报告。会上公布了2023年中国中文信息学会“博士学位论文激励计划”入选论文。共有8篇博士学位论文入选，4篇博士学位论文获得提名。

(责编：赵竹青、高雷)

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