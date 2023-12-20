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首席数据官能力验证工作启动

2023年12月20日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）记者从国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称市场监管总局认研中心）获悉，日前，该中心联合国家发展和改革委员会国际合作中心（以下简称国家发展改革委国际合作中心）共同开展了首席数据官人员能力验证工作，为数字经济前沿产业提供坚实的人才保障。

随着数据资源不断增长、数据价值不断释放，首席数据官的重要性正不断凸显。2021年5月，广东省在全国首创首席数据官制度，印发《广东省首席数据官制度试点工作方案》，选取6个省直部门以及广州、深圳、珠海、佛山等10个地市开展试点工作，推动建立首席数据官制度。随后，为适应数字化改革需要，江苏、浙江、上海、四川、山东、长沙、北京等地区先后出台了相应政策。比如在2023年1月1日起正式施行的《北京市数字经济促进条例》数字经济安全章节中，明确提出鼓励各单位设立首席数据官。

据介绍，首席数据官是指熟悉国内、国际数据安全合规政策，具备数据安全体系搭建能力，熟练掌握数据安全管理流程及数据安全技术保护措施的专业技术人才。首席数据官的人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据考核验证规则，采取知识能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对首席数据官的专业能力进行验证的合格评定过程。经能力验证并考核合格，由市场监管总局认研中心颁发首席数据官人员能力验证证书，由国家发展改革委国际合作中心协助邀请有关专家进行专题培训，开展题库建设，组织考核并出具首席数据官考核合格证明。

据悉，市场监管总局认研中心承担着认证认可及通过政策理论研究和科学研究提升从业人员能力水平的职责；国家发展改革委国际合作中心近年来立足国际合作职能，致力于高质量发展，已成为配合国家发展改革委执行共建“一带一路”、国际产能合作等国际合作机制的主要部门之一。

(责编：赵竹青、高雷)
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