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中国航空教育学会航空科普分会成立

2023年12月20日14:57 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月18日，中国航空教育学会航空科普分会成立大会在北京举行。记者获悉，未来五年，分会将围绕推动航空精神进教材、推动“9·21航空日”影响力提升、开发航空科普课程、培养航空科普讲师、授牌优秀航空科普基地、培育航空科普精品大赛品牌、探索航空文化新业态和航空科普新形式、加深航空科普国际交流与合作等方面展开工作，以高质量的航空科普工作服务国家战略、服务行业发展、服务社会需求。

航空科普分会是中国航空教育学会下设的专业分支机构，委员单位由航空领军企业、科研院所、学校以及专业教育、培训机构组成。作为学会构建航空科普发展格局、推进科普跨领域融合发展的核心载体，航空科普分会依托平台优势、行业资源，传播航空文化，推广航空知识，统筹推进青少年航空科普教育和公众航空科普文化传播的协同创新，将为构建科学化、专业化、系统化、标准化、品牌化、国际化的航空科普教育生态体系，探索航空科普文化发展新路径，促进航空科普教育事业的健康发展，建设航空强国贡献科普智慧、科普力量。

会上还发布了由中国科学技术馆和中航出版传媒有限责任公司历时两年、共同研发的航空科普课程《科技馆里的飞行课》。该课程是对小学阶段课标范围内学校开展科学课程的有力补充、拓展与提升。课程融入了航空文化、航空知识、实践操作、飞行比赛等多元内容，立体呈现丰富多彩的航空世界，期望从多个层面开拓青少年的科学视野，激发航空兴趣与热情，提高其航空科学素养。

(责编：赵竹青、高雷)
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