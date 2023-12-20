原标题：《大道十年》上映 见证民族品牌波司登的出海之路

纪录电影《大道十年》于12月18日在全国上映，并陆续登陆“一带一路”共建国家和地区等海外院线。

该片由中央新闻纪录电影制片厂（集团）出品，以全球化的观察视角，围绕基础设施建设、经贸互联、科技创新、文化交流、绿色生态发展等主要方面，遴选中国与“一带一路”共建国家和地区共谋发展、命运与共的典型故事，全景式展现共建“一带一路”倡议提出十年来取得的丰硕成果，以及共建丝路上各国人民友好协作、携手探索的心路历程，用丰富影像和生动故事诠释和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

据悉，《大道十年》的摄制工作从2023年3月正式启动，在六个多月的时间内，中央新影集团派出50余名创作人员、12个摄制组，足迹遍布亚洲、欧洲、南美洲、非洲20多个国家，拍摄内容涵盖了印度尼西亚雅万高铁、希腊比雷埃夫斯港、中老铁路、巴西美丽山水电站、中欧班列等“一带一路”重点项目。

通过全新视听语言和表现手法的合力赋能，纪录电影《大道十年》以国际化的叙事风格和全球化的观察视角，为谱写共商共建共享的“一带一路”新篇贡献了崭新的影像力量。影片将“一带一路”共建国家和地区的发展变化、人民的人生际遇和多彩的风俗风貌有机结合，在带给观众耳目一新视听体验的同时，也让“一带一路”中蕴含的思想理念和价值追求传播得更精准、更富共鸣、更深入人心。

值得注意的是，波司登品牌作为片中的一个重要案例，生动展现了中国品牌走出去的过程。回顾波司登的品牌出海历史，伦敦的旗舰店可以说是波司登品牌国际化的第一站，最早开业于2012年。2012年7月26日，总投资达3500万英镑的波司登首个海外旗舰店在伦敦奥运会前一天开门迎客，把伦敦办成了自己的“主场”。

彼时，伦敦这家旗舰店开张时，当地青年艾伦·霍尔德就在这里工作。现在，他已经成为这里的店长，这家旗舰店汇聚了各种不同款式的防寒羽绒服。

“这是我非常热爱的事业，我希望这个品牌能取得成功。”艾伦说。

从20世纪30年代，人类第一件羽绒服诞生起，不断进步的科技与审美一直在追求更加保暖，轻薄、时尚和环保的目标。人们需要的不仅是冬装，他们更想拥有穿在冬天的时装。

波司登创办于1976年，具有47年历史，经历了行业的跌宕起伏。近年来，波司登贯彻“聚焦主航道、聚焦主品牌”的集团战略，业绩持续稳健增长，拥有专利873项，参与24项国际标准、13项国家标准、4项行业标准、9项团体标准的制修订工作，并承担IDFB中国理事单位、ISO/TC133秘书处、SAC/TC219/SC1秘书处工作，成为中国自主品牌实施品牌发展战略的优秀代表。

今天，全球制衣业的市场规模已经达到1万亿美元以上。其中，中国贡献了超过30%的市场份额。惊人的数字让越来越多的中国制造商受到鼓舞，他们希望可以在全球贸易中收获更多。但所有的前提是，“中国品牌”要变得像“中国制造”一样出名。

立足中国，走向世界，乘上“一带一路”的快车，波司登走出了一条自己的品牌国际化之路。2014年，波司登借力米兰世博会，将中国服饰文化及原创设计与国际接轨，让“中国时尚”的种子在米兰、意大利乃至整个欧洲播种、发芽。此后数年，波司登强化国际高势能资源的整合和品牌国际化，数度亮相纽约时装周、伦敦时装周和米兰时装周，并多次与国内外知名设计师联名合作，实现全方位的视觉升级和品牌重塑，向世界展示了中国羽绒服的魅力。

与此同时，波司登的生产链条也日益国际化，创意研发总监Pietro Ferragina（皮耶特罗·费拉吉纳）来自意大利，曾担任知名奢侈品、潮牌品牌的设计师。另外，波司登也在东南亚设立工厂，同时企业在研发满足人体工程学的新科技，用智能化技术操控生产，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快向全球纺织产业链价值链中高端跃升，构建现代化纺织产业体系。

今年9月24日，波司登在受到众多奢侈品牌大秀青睐的米兰·达芬奇庄园里，用全新的设计理念与保暖科技，重新定义轻薄羽绒服，让中国羽绒服在国际时尚舞台上大放异彩，吸引了国内外消费者广泛关注。而位于伦敦的波司登旗舰店出现排队购买轻薄羽绒服的盛况，获得海外权威媒体纷纷报道。

目前，波司登羽绒服品牌第一提及率、净推荐值、美誉度等多年位居行业第一，产品畅销美国、法国、意大利等72个国家，羽绒服规模（销售量、销售额）全球第一。波司登品牌还登榜2023年世界品牌500强，连续三年入选Brand Finance（品牌金融）全球最具价值服饰品牌排行榜50强，且排名提升至第47名。

“波司登努力从优秀传统文化中汲取灵感，在传承中创新，在创新中发展。近几年来，先后参展纽约时装周、米兰时装周、伦敦时装周，参加中国品牌日，入选新华社品牌工程，持续增强品牌势能。”波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康表示，波司登正加大拓展自有品牌出口，并探索跨境电商等销售模式。公司以“温暖全世界”为使命，致力于成为全球最受尊敬的时尚功能服饰集团。

北京语言大学“一带一路”研究院院长徐宝锋表示，《大道十年》通过具体平凡的真实事例，将“一带一路”这个宏大的主题更加贴近人们的生活，以一种国画般散点透视的叙事手法，捕捉、呈现了大量能引起观众共鸣共情的故事，他认为这种叙事手法独具匠心，能够引起观众的共鸣。

(责编：董童、杨迪)

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