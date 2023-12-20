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瞄准供需双发力 消费品企业抢抓节日市场机遇

2023年12月20日16:39 | 来源：人民网
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灌装生产线全速运行。受访访供图

灌装生产线全速运行。受访方供图

人民网北京12月20日电 （记者许维娜）自动灌装高科技质检、高温杀菌、自动装箱、运输装车……这是位于北京经济技术开发区的一个生产车间，正在为2024年春节生产做准备，呈现出一派繁忙景象。在环环相扣的流畅生产流程之后，出货区满载红罐凉茶的大货车相继启动，驶向全国各地各大销售渠道。

随着2024年春节的临近，有专家表示，在国家政策持续加大力度推动“促进消费”的背景下，龙年春节市场备受瞩目。

为了应对即将到来的春节消费高峰，不少消费品品牌敏锐地捕捉到市场机遇，并率先启动了春节模式。例如，加多宝北京工厂已全力运转，生产线连续24小时满产运行，以满足华北、东北、山东等重点市场的供应需求。

据加多宝相关负责人介绍，当前不仅是北京工厂，其全国30余个生产基地均已开启满产模式、全力以赴备战春节消费旺季。“在实现产能最大化的同时，公司采用了一种现代化的生产模式，即‘集中提取，分散灌装’，旨在保留本草植物中的健康作用成分和香气的原汁原味。同时，这种生产模式还能确保每一罐凉茶在品质和口味上具有均一性。”

春节是消费品市场竞争激烈的黄金销售期。与此同时，消费品市场呈现品种丰富、供应充足、亮点频出、购销两旺的繁荣景象。

“为了产品品质，公司还建立了全方位360度质量管理体系，并成功升级至3.0版。”加多宝品质管理部的负责人表示，“无论是在平时还是在满产状态下，我们始终坚守工艺流程，从源头质量设计、过程质量控制、产业链风险管理、内外部资源优化以及质量改进与创新五个方面发力，保障产品质量和安全。”

目前，全国各地的经销商已提前进入春节备货阶段，有些甚至提前两个月开始备货，以应对春节期间的供应高峰。

满载商品的货车驶出工厂。受访方供图

满载商品的货车驶出工厂。受访方供图

“对于北京地区来说，今年市场机会非常难得，我对加多宝充满信心。因此，订货计划比往年有了大幅增长。”北京市一位经销商负责人表示，在长达十年的合作中，他见证了加多宝逐步将饮品市场融入春节礼品市场的历程。

在当前的市场环境下，如何满足新兴消费需求，特别是面对分层化市场环境下更具消费能力的消费者需求，已成为各大品牌厂商创新的主要方向。

“今年以来，我们持续扩大先进产能，优化市场供应布局。这一举措旨在满足不断增长的市场需求，提高产品质量和竞争力。”加多宝相关负责人介绍，比如今年8月，云南玉溪高新区新投资建设的工厂已投产；近日，加多宝又启动河南漯河生产基地投资项目，以满足中原礼品市场对凉茶的强劲需求。

另有专家指出，消费品品牌厂商在全国范围内的生产基地实现满负荷生产，这反映了当前消费市场的蓬勃发展趋势，同时也凸显了我国实体经济的韧性和潜力。

(责编：郝帅、高雷)
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