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业界：把握数字技术发展趋势 为数字经济提供数智支持

2023年12月21日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）当前，数字经济正在全面重塑国际经济格局和人类生产生活方式。2022年，我国数字经济规模位居世界第二，数字经济成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。数字经济能否成为经济发展的支柱，关键看产业数字化的发展水平，而技术和数据赋能是产业数字化的核心。

“数字经济发展需要各个产业的研究人员加强合作，把握数字技术发展趋势，提升创新活力，借鉴产业协同经验打造智库协同平台，实现智库的结构多元化、产品专业化，促进数字经济的理论体系不断优化，推动构建新兴数字规则和全球数字治理新格局。”中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞在近日召开的“共享数字经济时代新机遇——中经周天数字经济智能决策系统发布会暨智库研讨会”上表示。

中央党校（国家行政学院）教授、中国行政体制改革研究会学术委员会副主任汪玉凯表示，数字经济发展需要智库提供智力支持，定位、独立性、环境和人才是新时代智库发展的关键词。

在中国社会科学评价研究院机构与智库评价研究室主任胡薇看来，随着人工智能的不断发展，智库评价和智库建设都需要“数智赋能”。其中，“数”是智库产品需要信息化平台的支撑，“智”是智能化的工具及智库大脑所产生的智慧产品和观点，“赋”是对接和协调供需之间的服务，“能”体现的是智库产品价值是否实现了智库建设的高质量、可持续发展，这将是智库评价工作下一步重点关注的内容。

会上，与会专家纷纷表示，未来将加强研学联动，不断扩大数字经济智库朋友圈，为数字经济发展提供“数智”支撑。同时，由中经社数字经济研究中心研发的中国经济信息社周天数字经济智能决策系统也在会上发布。

(责编：郝帅、高雷)
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