人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）获悉，近日，CNAS发布了竞技体育食源性兴奋剂检测认可管理规范，作为对竞技体育食源性兴奋剂检测实验室进行认可管理的依据。

据了解，食源性兴奋剂是由食品中天然存在或故意添加的违禁物质、代谢物或标记物等引发的违反反兴奋剂规则的兴奋剂。根据国际奥委会（IOC）和世界反兴奋剂机构（WADA）的规定，一旦实验室检测结果发现违禁物质，运动员无论是否故意，都要承担相应法律责任。因此，提高食源性兴奋剂的检测标准和水平是构建食源性兴奋剂防范体系的重要一环。

据CNAS相关负责人介绍，目前我国食源性兴奋剂检测管理中，除国家体育总局反兴奋剂中心食品药品兴奋剂检测实验室外，食源性兴奋剂检测任务均由普通食品检测实验室承担。鉴于该类实验室的特殊性，针对食源性兴奋剂的检测方法应具备更优的性能指标、能出具更可靠和更及时的结果，对样品的保存也应区别于普通食品，相应对该类实验室的认可要求也应高于普通食品检测实验室。

据上述负责人介绍，CNAS近日发布的认可规范文件CNAS-CL01-A027《检测和校准实验室能力认可准则在竞技体育食源性兴奋剂检测领域的应用说明》，作为对竞技体育食源性兴奋剂检测实验室进行认可管理的依据。该文件从保密性、方法选择及性能指标、检测样品的抽取、保存及处置、结果报告等方面作出了进一步的要求，按照国际标准理念，强化认可制度支撑，引导食品实验室提升检测水准、改进运行方式、完善操作规范。该文件的发布，标志着CNAS对兴奋剂检测机构的管理更加精准，对于提升和规范食源性兴奋剂检测能力和技术贡献了中国智慧和中国方案。

(责编：郝帅、高雷)

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