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医疗付费这件事 交通银行“信用就医”便捷办

黄盛
2023年12月21日15:44 | 来源：人民网
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“以前来医院，挂号、检查、取药都要在窗口反复排队缴费，耗时费力。没想到现在可以‘先看病，后付费’了！医生开好药后‘信用就医’自动支付，不用去窗口排队缴费了，确实轻松很多。”说起使用“信用就医”的体验，张女士连说方便。

张女士口中的“信用就医”，是交通银行为我国参保（医保、社保或公积金等）居民量身定制的数字信用支付产品，签约用户在指定医疗机构就诊（含医院类医疗机构、非医院类医疗机构），医生完成诊疗服务后可自动发起无感支付，医疗费用的医保部分实时结算，自费部分通过“信用就医”额度支付并享有一定期限的免息期，客户可通过交行微信小程序、交行APP、交行网点等渠道还款。

近年来，伴随着“互联网+医疗健康”的快速发展，助力医疗机构实现让群众就医时少跑腿、让数据多跑路，不断提升公共就医服务均等化、普惠化、便捷化水平，成为金融服务民生的重要工作之一。“信用就医”金融服务方案，以先诊疗后付费方式，最大程度减少患者就医排队付费的时间消耗，切实减轻困难群众就医费用负担。

截至目前，“信用就医”已在全国70多座城市实现了与医保、政务、医院等平台的对接与合作，同时依据各城市、各医疗机构的不同情况，制定差异化服务方案，助力打造高效便捷的数字化医疗支付服务。

“信用”着手改善大众就医体验

上述张女士说，她在“随申办”APP申请开通了“信用就医”服务，填写相关信息、阅读并同意相关服务协议，线上审批通过后“信用就医”就成功开通了，生成就医专项信用额度，服务协议即刻生效。当发生医疗费用时，“信用就医”额度支付至相应的医疗机构，诊疗结束后用户再还款。

“信用就医”还与其他惠民举措相融合，提升就医多层次保障效率。淄博的李先生说：“前几天突发急症住院，手头一时凑不齐手术费，幸好‘信用就医’解了燃眉之急，付了住院押金。今年我还投保了‘惠民保’，医保外的还能报销一部分，正好可以用来还‘信用就医’的钱，‘信用就医’和‘惠民保’扫码一块儿办理，双重保障。”

“‘信用就医’面向参保人群，可线上申请，签约全程只需花费几分钟，批核率高，即签即用。”交通银行相关负责人表示，该产品通过数字化手段，整合就医付费业务环节，可减少就诊人员挂号、化验、取药付费的排队时间，不但能改善大众就医体验，还能提升医疗机构管理水平和运营效率。

“惠民”着手保障新市民“病有所医”

“这次住院，缴纳住院押金不需要付现金了，孩子们用‘信用就医’就能帮我们办，为我们老年人减轻了很多负担。”从外地来上海的姜大爷说，“人老了，身体经常会出现各种问题，本来以为就医会很麻烦，没想到女儿申请的‘信用就医’额度，我也可以共用。”

姜大爷所说的与子女共同使用“信用就医”，是指该服务支持签约用户与配偶、子女、父母共享额度，照顾就医不便的儿童及老年群体；“信用就医”还将服务延伸至住院场景，创新建立“先诊疗后结算、住院免押金”的“医后付”模式，为新市民就医提供普惠金融服务。目前该功能已在上海、大连等城市上线。

在进一步拓展“信用就医”服务的深度与广度过程中，更便捷的支付体验也进一步惠及更多新市民。其中，作为长三角“一网通办”试点中的一项重点事项，“异地参保备案在沪就医”依托交通银行打造长三角“信用就医”服务，通过查询异地就医备案等医保信息，授予区域居民跨省就医一定信用额度，成为医疗领域数字化赋能便民服务的又一创新。

“没想到来上海看病，也能和本地参保人一样享受‘信用就医’先看病后付费的同城待遇，这就是市民身边的长三角一体化吧。”来自浙江杭州的张先生在上海市第六人民医院看完病后感慨道，异地就医使用“信用就医”服务已经不成问题了。

“‘信用就医’重在‘便捷’，这对于初到异地的新市民来说，更为重要。”交通银行相关负责人表示，“信用就医”额度全国通用，通过长三角已备案人群异地信用就医跨省通办、享受跨省异地就医信用结算服务，进一步降低了大众就医门槛、消除跨地域就医的顾虑。

(责编：郝帅、高雷)
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