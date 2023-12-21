人民网记者 许维娜

“都卖断货了，我正忙着找原料加工补货呢！”提到近期海外购物季的销售情况时，通过跨境电商平台销售帽子的柳文海十分喜悦。他的店铺在购物季期间准备的100多万顶帽子基本销售一空，一天时间里最多售出超过10万顶帽子。

同在浙江地区的保温杯商家王博文，早已对年底大促的到来充满期待，希望能够创造销量纪录。“在海外购物季大促周期间，店铺销量是前一周的两倍。”他认为，这一现象代表着海外消费者对保温杯的消费偏好已经从功能性向时尚感转变。

95后的“厂二代”何佳阳与王博文有着相同的感受，即应季产品增长最为显著，尤其是带有圣诞和冬季主题的家庭餐具增速最快。据何佳阳介绍，他们店铺中有两款陶瓷商品实现了环比3倍左右的增长。

在全球经济一体化的大趋势下，我国外贸韧性持续彰显，这得益于政府的有效政策支持和企业的自主创新能力。从服装、鞋帽到餐厨用品、家居饰品等各种产品的热销情况来看，这无疑为外贸从业者注入了信心和动力。

有专家表示，跨境电商正逐渐崭露头角，成为连接国内外市场的桥梁，为消费者提供了更丰富的商品选择。这种模式带来了新的发展机遇，越来越多的外贸企业，特别是中小微企业纷纷加大对跨境电商领域的投资，以期在海外市场占有一席之地。

近年来，政府出台了一系列支持跨境电商发展的政策，包括简化通关手续、优化税收政策、提升跨境支付便利化等措施，为跨境电商的发展创造了良好的环境。此外，各地政府也积极推出扶持政策，如设立跨境电商产业园、提供人才培训等，进一步推动跨境电商产业的发展。

一组数据，更能直观展现变化：部分平台11月在欧美市场的成交金额增长超过两倍。今年以来，中国跨境电商继续保持快速增长。前三季度跨境电商进出口1.7万亿元人民币，同比增长14.4%，拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点。

如今，外贸新业态、新模式、新动能和新机遇的蓬勃涌现令人欣喜。诸如新兴的跨境电商等形式展示了中国外贸的多样性和活力，为中国经济注入了新的动力和生机。

在行业竞争日益激烈的背景下，跨境电商平台也在不断创新和优化服务。例如，通过大数据技术分析消费者需求，实现精准营销；还有平台与供应链上下游企业深度合作，提升物流效率，降低运营成本。

“加入平台后，我们仅用了一个月的时间就实现了日均订单量突破百单的目标。”何佳阳表示，以多多跨境为例，为商家提供了“一站式”服务，涵盖了网站引流、跨境物流、法务、知识产权等多个方面。制造工厂只需专注于产品品质和生产，这在一定程度上有助于制造工厂将更多精力投入于市场拓展和业务增长。

显而易见的是，在经历了行业洗牌、产业链升级和成本上升等挑战后，卖家们纷纷将“抓住订单、促进生产、保持稳定”视为当前发展阶段的关键任务。

去年9月，拼多多推出“多多出海扶持计划”，旨在打造一种全新的跨境模式，直接连接中国制造业与海外消费者，进一步拓宽中国制造业的出口渠道。

截至目前，该计划已深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入北美、大洋洲、欧洲、亚洲等40多个国家和地区。这一创新的外贸业态简化了出海流程、降低了外贸门槛、拓宽了订单渠道、助力了品牌培育，协助更多的中小型外贸企业深入理解和把握海外市场。

王博文从供需匹配的角度分析了未来发展趋势，并对增长潜力持乐观态度，“

海外消费者的购物习惯正在经历一场革命性的转变。他们不再盲目追求高价位的商品，而是更加注重商品的性价比。这一消费观念的转变，无疑为新兴电商平台等以质价比为主要定位的平台创造了更为广阔的发展空间。”

对于许多企业来说，海外业务不仅仅是增加业务收入的补充，更是其实现国际化发展战略的途径。然而，跨境电商的蓬勃发展也带来了一些挑战，如跨境物流的高成本、知识产权保护的难题以及售后服务的不完善等。

据了解，多多跨境与多家船运公司合作开通海运快船渠道。相较于空运，海运快船能够大幅减少碳排放和能源消耗。根据国际航运协会的数据，海运的碳排放量仅为空运的1/10，能源消耗量更是仅为1/100。这一合作有助于实现跨境电商行业的绿色转型，减少对环境的负面影响。

在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来，增加海运，不仅大幅降低了跨境物流成本，还能拓展商品品类，以前不方便空运的大件货物，也可以顺利出海了，同时还降低了物流渠道过于单一的风险。这一事件对中国跨境电商行业来说具有重要意义，预计将引领越来越多的平台转向海运。

(责编：郝帅、高雷)

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