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网商银行获金融行业人工智能模型风险管理能力最高评级

2023年12月21日16:23 | 来源：中国青年网
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原标题：网商银行获金融行业人工智能模型风险管理能力最高评级

　　日前，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“第四届GOLF+IT新治理领导力”论坛上，网商银行模型风险管理实践获2023年IT新治理“卓越创新案例”奖。此前，网商银行通过了中国信息通信研究院组织的“金融行业人工智能模型风险管理能力”评测，并获得行业目前最高的第4级。

　　AI推动了金融服务更加普惠和智能化的同时，也带来了可靠性、可控性、有效性和安全性上的新挑战。为了应对这些问题，中国银行业协会联合多家金融机构，共同编制了《人工智能模型风险管理框架》，在此框架的指导下，中国信息通信研究院首次对金融行业人工智能模型进行风险管理能力评估。

　　以网商银行为例，“模型生命周期风险管理能力”和“模型应急响应”两大模块参与测评，总计9个评测大类和157个评测项。前者关乎银行如何科学地研发、应用、管理人工智能模型，并防范风险。后者则考察金融机构能否高效地监控、处理风险事件。

　　“人工智能是引擎，风险管控是刹车。两者并重才能行稳致远。”网商银行副行长江浩表示。

　　作为一家专门服务小微经营者的数字银行，网商银行已经探索将人工智能技术应用于核心风控领域。先后发布大山雀卫星遥感风控系统、新供应链金融解决方案大雁系统和百灵交互式智能风控系统，解决小微、农户等群体融资难融资贵的问题。

　　2021年网商银行成立了模型管理委员会，指定全面风险管理部统筹，对人工智能模型进行全生命周期的管理，确保业务稳健发展。

　　中国信通院云计算与大数据研究所审计与治理部专家称：“在本批次银行业的评测中，网商银行管理权责清晰，并形成了制度化的管理体系。同时应用数字化、智能化的平台和工具辅助模型风险管理，在行业内具有领先性，值得推广。”

　　针对通过最高评级，网商银行全面风险管理部总经理溥琳表示，这是银行业组织和专业机构对我们过往工作的充分认可，我们深感荣幸。复杂模型的风险治理一直是全球金融机构都面临的难题，网商银行将加强与行业专家的交流，不断优化模型风险管理，确保模型算法可靠可控，推动算法向善，为小微用户创造更大的价值。

(责编：曹淼、杨迪)
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