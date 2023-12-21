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2024年1月1日起我国调整部分商品进出口关税

2023年12月21日17:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月21日电（记者申铖）经国务院批准，国务院关税税则委员会21日对外发布公告，2024年将调整部分商品的进出口关税。

　　根据公告，2024年1月1日起，我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，为加快推进先进制造业创新发展，降低氯化锂、低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件的进口关税。为保障人民生命健康，对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税，降低特殊医学用途配方食品等的进口关税。此外，降低甜玉米、芫荽、牛蒡种子的进口关税。降低高纯铝出口关税。

　　根据国内产业发展和供需情况变化，2024年1月1日起，在我国加入世界贸易组织承诺范围内，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品进口关税。

　　为持续推进高水平对外开放，根据我国与有关国家或者地区签署的自由贸易协定和优惠贸易安排，2024年将对20个协定项下、原产于30个国家或者地区的部分商品实施协定税率。中国—尼加拉瓜自由贸易协定自2024年1月1日起生效并实施降税。

　　为支持和帮助最不发达国家加快发展，2024年继续对与我国建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率。为促进我国优势产品更好参与国际市场竞争，2024年将适当调整本国子目，增列装饰原纸、高端钢铁产品等税目。调整后，税则税目总数为8957个。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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