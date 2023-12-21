人民网北京12月21日电 （记者杜燕飞）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

蒙牛集团副总裁魏薇。人民网 张启川摄

青少年是国家的未来和民族的希望，促进青少年健康是建设体育强国、健康中国的重要内容。在活动“筑梦未来”篇章，蒙牛集团副总裁魏薇在活动现场分享了蒙牛“足球少年”公益故事。

2022年11月，11名中国足球少年来到了卡塔尔世界杯鲁塞尔球场现场，与卡塔尔当地青少年进行了友谊比赛，还作为文化使者在当地交流中国的蹴鞠文化以及中国的体育精神。“这些孩子都是蒙牛与希望工程共同发起的世界杯少年足球公益行动中遴选出来的。”魏薇介绍。

近年来蒙牛开展了“万颗足球进校园”的捐赠计划，为20多所学校捐赠了足球装备，同时为100多所学校捐赠了一万颗足球。

“我们坚守初心，希望中国的孩子不输在营养的起跑线上，也不输在健康体魄的起跑线上。”魏薇表示，从2002年开始，蒙牛积极配合青少年的食育教育工作，2017年开始响应“中国小康牛奶行动”，开展了“蒙牛营养普惠计划”，并且于2021年7月将“营养普惠计划”进一步升级为“营养普惠工程”，探索通过“传薪计划”“学生营养体质改善计划”等多元化的公益项目，助力中国的青少年儿童的健康快乐和成长。目前，蒙牛的营养普惠工程已覆盖了全国28个省区市，惠及2000多万名学生。

“商业向善、使命担当、家国责任，蒙牛永不缺席。也正是因为这样的责任和初心，使我们获得了众多机构的认可。”魏薇表示，蒙牛希望用每一滴牛奶中的营养力量，汇聚成公益慈善的红河暖流，与社会各界一起呵护中国青少年的健康成长，共同筑梦未来。

(责编：崔元苑、高雷)

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