人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：倾力打造数字经济高地 讲好高质量发展经验

黄盛
2023年12月21日19:01 | 来源：人民网
小字号

数字经济正在我国蓬勃发展。其中，北京市积极推进数字经济基础设施建设，努力打造数字经济发展示范城市，近三年新设企业数字经济核心产业共计3万余家，核心产业规模以上企业超8000家，建设5G基站累计10.4万个，千兆固网用户累计达到200.7万户，实现五环内全覆盖、五环外重点区域和典型场景精准覆盖。

据《北京经济发展报告（2022—2023）》显示，2022年北京市数字经济实现增加值17330.2亿元，占地区生产总值的比重达到41.6%。当前，北京市的经济增长速度已由高速转为中高速，产业结构和需求结构均有调整，科技创新成为引领高质量发展的第一动力，数字经济已成为支撑北京经济增长的重要动能。

数字经济在北京的发展有着怎样的特点？如何全方位、多侧面展示北京数字经济发展之快？如何讲清数字经济发展的经验，讲透数字经济发展的道理？在近日由北京市委网信办主办的“数字赋能智耀京华——巡礼新时代奋进新征程·北京篇”主题网评活动启动仪式上，来自业内专家和政府部门相关人士，对此展开了研讨。

国家发改委市场与价格研究所所长杨宜勇表示，数字经济是指以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态，它代表着现代经济体系发展的基本取向。北京市大力发展数字经济聚焦“四化”内涵：数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化，致力于经济的高质量发展。

中央党校教授、国家电子政务专家委员会副秘书长丁艺表示，北京一直在推动数字经济高质量发展的道路上稳步前行，通过数字经济的创新发展实现了经济的持续增长和社会的全面进步，已经在数字经济的实践探索中取得了一定的成绩。特别是聚焦公共数据统筹开发利用，积极释放数据要素潜能；强化国内国外深度合作，着力构建数字经济产业体系；充分发挥首席数据官作用，培育数字经济创新型人才。未来需要依托数字经济的创新发展成就，进一步优化产业结构，提升经济发展的质量和效益，共同推动数字经济高质量发展。

数字经济的高质量发展也离不开产业模式、创新经验的总结和大众民生的息息感受。北京市委网信办相关负责人表示，北京是我国数字化发展的创新引领者和产业先行者，在数字经济发展方面具有突出的科技、人才、产业生态等优势，目前正借助“两区”建设的浩荡东风，积极打造中国数字经济发展的“北京样板”和全球数字经济标杆城市。今年以来，北京加快智慧城市建设和数据要素市场培育，数字经济规模持续攀升，发展活力不断显现，内生动力日益增强。他建议，要讲好数字经济发展的北京故事，进一步凝聚广泛社会共识；讲清数字经济发展的北京经验，进一步提振企业发展信心；讲透数字经济发展的北京道理，进一步展示经济广阔发展前景。

也有业内人士认为，当前，北京数字经济发展生机蓬勃，科技创新动能强劲，新兴产业厚积薄发，应创新形式载体，充分展示北京发展成就，加强调查研究，深入了解国情建言发展，扎根中国大地，扎实讲好数字经济发展故事。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：倾力打造数字经济高地 讲好高质量发展经验
　　数字经济正在我国蓬勃发展。其中，北京市积极推进数字经济基础设施建设，努力打造数字经济发展示范城市，近三年新设企业数字经济核心产业共计3万余家，核心产业规模以上企业超8000家，建设5G基站累计10.4万个，千兆固网用户累计达到200.7万户，实现五环内全覆盖、五环外重点区域和典型场景精准覆盖。…
提振汽车消费 业内探索汽车新零售业态
　　人民网北京12月21日电 （焦磊）随着全球汽车产业迎来电动化、智能化新阶段，汽车销售模式也迎来加速转型升级。业内分析认为，新能源汽车多种模式的销售渠道不断涌现，不仅助力了汽车产业高质量发展，更有效促进汽车消费、拉动内需增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部