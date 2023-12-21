黄盛

数字经济正在我国蓬勃发展。其中，北京市积极推进数字经济基础设施建设，努力打造数字经济发展示范城市，近三年新设企业数字经济核心产业共计3万余家，核心产业规模以上企业超8000家，建设5G基站累计10.4万个，千兆固网用户累计达到200.7万户，实现五环内全覆盖、五环外重点区域和典型场景精准覆盖。

据《北京经济发展报告（2022—2023）》显示，2022年北京市数字经济实现增加值17330.2亿元，占地区生产总值的比重达到41.6%。当前，北京市的经济增长速度已由高速转为中高速，产业结构和需求结构均有调整，科技创新成为引领高质量发展的第一动力，数字经济已成为支撑北京经济增长的重要动能。

数字经济在北京的发展有着怎样的特点？如何全方位、多侧面展示北京数字经济发展之快？如何讲清数字经济发展的经验，讲透数字经济发展的道理？在近日由北京市委网信办主办的“数字赋能智耀京华——巡礼新时代奋进新征程·北京篇”主题网评活动启动仪式上，来自业内专家和政府部门相关人士，对此展开了研讨。

国家发改委市场与价格研究所所长杨宜勇表示，数字经济是指以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态，它代表着现代经济体系发展的基本取向。北京市大力发展数字经济聚焦“四化”内涵：数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化，致力于经济的高质量发展。

中央党校教授、国家电子政务专家委员会副秘书长丁艺表示，北京一直在推动数字经济高质量发展的道路上稳步前行，通过数字经济的创新发展实现了经济的持续增长和社会的全面进步，已经在数字经济的实践探索中取得了一定的成绩。特别是聚焦公共数据统筹开发利用，积极释放数据要素潜能；强化国内国外深度合作，着力构建数字经济产业体系；充分发挥首席数据官作用，培育数字经济创新型人才。未来需要依托数字经济的创新发展成就，进一步优化产业结构，提升经济发展的质量和效益，共同推动数字经济高质量发展。

数字经济的高质量发展也离不开产业模式、创新经验的总结和大众民生的息息感受。北京市委网信办相关负责人表示，北京是我国数字化发展的创新引领者和产业先行者，在数字经济发展方面具有突出的科技、人才、产业生态等优势，目前正借助“两区”建设的浩荡东风，积极打造中国数字经济发展的“北京样板”和全球数字经济标杆城市。今年以来，北京加快智慧城市建设和数据要素市场培育，数字经济规模持续攀升，发展活力不断显现，内生动力日益增强。他建议，要讲好数字经济发展的北京故事，进一步凝聚广泛社会共识；讲清数字经济发展的北京经验，进一步提振企业发展信心；讲透数字经济发展的北京道理，进一步展示经济广阔发展前景。

也有业内人士认为，当前，北京数字经济发展生机蓬勃，科技创新动能强劲，新兴产业厚积薄发，应创新形式载体，充分展示北京发展成就，加强调查研究，深入了解国情建言发展，扎根中国大地，扎实讲好数字经济发展故事。

(责编：郝帅、高雷)

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