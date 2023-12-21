人民网北京12月21日电 （焦磊）随着全球汽车产业迎来电动化、智能化新阶段，汽车销售模式也迎来加速转型升级。业内分析认为，新能源汽车多种模式的销售渠道不断涌现，不仅助力了汽车产业高质量发展，更有效促进汽车消费、拉动内需增长。日前，主题为“新零售·新突破·新征程”的“2024汽车之家空间站·启航大会”在北京汽车博物馆举办，多位业内人士及专家学者围绕汽车产业发展等议题，共“话”汽车新零售未来征程。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，汽车产业正在成为国家经济支柱型产业，汽车之家新零售业务也是对经济发展大势、产业发展大势的积极回应。基于新能源汽车新零售模式，“汽车之家空间站”能够赋能汽车生态中各类参与者数智化转型，助力汽车产业高质量发展。

汽车之家高级副总裁兼天天拍车董事长杨嵩在会上介绍，“汽车之家空间站”持续加速线下布局，同时在市场广度与下沉深度上发力，通过持续拓展布局范围，希望能够为持续变化的汽车消费市场挖掘新的机遇。据了解，自2022年9月以来，“汽车之家空间站”完成了对全国20座城市的线下布局，实现了对品牌、业务和门店的全方位2.0焕新升级。

据了解，今年，汽车之家正式与北京汽车博物馆达成战略合作，提出双方将共同推动汽车文化的传播和汽车产业的正向发展，共建新能源汽车科普体验基地。作为本次战略合作的重要项目之一，“汽车之家空间站”第二十家门店——北京站此次正式落户北京汽车博物馆。

北京汽车博物馆党组书记、馆长乔晓鹏表示，北京汽车博物馆不仅肩负记录历史的使命，更要与时代同频共振，记录“正在发生的历史”。未来，双方将基于传播汽车文化的共性，更好地进行资源联动，相互激发创新灵感。

据杨嵩介绍，“汽车之家空间站”将在全国范围内继续扩大布局，计划在2024年末完成50城线下布局，2025年末完成100城线下布局，为更多区域产业发展汇聚创新资源，助力区域经济持续释放新活力。未来，“汽车之家空间站”还计划进一步探索出海业务，助力国内主机厂商迈向出海第一步。

(责编：郝帅、高雷)

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