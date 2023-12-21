人民网北京12月21日电 （记者杜燕飞）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

中央社会工作部五局副局长张其胜。人民网 张启川摄

“志愿服务是社会文明进步的重要标志，是新时代党引领动员人民群众贡献智慧力量、创造美好生活、实现奋斗目标的生动实践。”在活动“星河万里”篇章，中央社会工作部五局副局长张其胜表示，广大企业是志愿服务的重要参与力量、支持力量，近年来，企业志愿服务快速发展，在项目建设、平台建设、信息化建设方面取得了长足进步。志愿服务已经成为企业参与社会治理、履行社会责任的重要途径。

张其胜指出，新时代、新征程，志愿服务事业前景广阔，大有可为。希望广大企业更好肩负起新时代赋予的新使命，从坚持党建引领、加强组织策划、培育打造品牌项目等方面着手，在履行社会责任、参与志愿服务中发挥更多更大的作用。

“努力做有社会责任的企业，做对社会有担当的企业，这既是社会发展对我们的一项基本要求，也是我们实现企业价值的必由之路。让我们以志愿服务为纽带，汇聚更多智慧力量，进一步弘扬志愿精神，谱写新时代企业履行社会责任的崭新篇章。”张其胜说。

(责编：李源、高雷)

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