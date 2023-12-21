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钟宏武：推动ESG体系本土化建设 助力社会和企业可持续发展

2023年12月21日20:36 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者杜燕飞）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

中国社科院教授、责任云研究院院长钟宏武。人民网 张启川摄

中国社科院教授、责任云研究院院长钟宏武。人民网 张启川摄

中国社科院教授、责任云研究院院长钟宏武表示，当前，ESG已成为企业可持续发展的必答题。做好ESG，对于企业品牌建设、提升市值、市场准入等具有正面意义，也能防范相应的风险。

“ESG是环境、社会、公司治理的缩写，与企业社会责任、环境责任有着相同之处。”钟宏武认为，企业社会责任和ESG像一个硬币的两面。企业社会责任讲求的是美誉度，是一种道德追求。而ESG做得好的企业，可以有效吸引专项资金，降低融资成本，提升美誉度的同时得到经济效益，进而促进企业和全社会的可持续发展。

“ESG的最大贡献，是让社会责任、环境责任落到实处。”钟宏武表示，要正确看待我国ESG发展水平，既有ESG领先的企业，也有落后的企业。包括ESG管理体系，规划制度建设，指标体系等都还需要积极建设，要研发一套接轨国际、符合中国国情的ESG评价体系。

钟宏武建议，ESG是一个生态圈，包括投资、评级、监管、企业、中介等各个环节。我国企业要做好ESG，一是要服务国家战略，推动行业创造民生价值；二是提升实践水平，加强供应链ESG管理；三是健全公司治理体系；四是完善ESG管理规划和制度建设；五是提高信息披露时效性。

(责编：李源、高雷)
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