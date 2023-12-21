人民网北京12月21日电 （记者孙阳）今年以来，外媒极力炒作“中国吸引外资下降”等话题，大加渲染外资撤离的悲观情绪，并以此唱衰中国经济。根据商务部12月21日发布的最新数据，2023年1-11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元人民币，同比下降10.0%，仍居历史高位。

如何客观看待外资规模波动？多位专家学者表示，外资出现波动系全球跨国投资低迷等多方面原因所致；外资数据显示中国引资结构持续优化，部分发达经济体对华投资增速较快；未来我国吸引外资具备诸多有利条件。

外资出现波动有多方面原因

中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红表示，应客观看待外资规模波动。外资波动受以下多方面因素影响：

全球跨国投资低迷。联合国贸发会议（UNCTAD）报告显示，受俄乌冲突、食品和能源价格高企、债务压力攀升、金融领域动荡等因素影响，世界经济增速放缓，外需不振。2022年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%至1.3万亿美元，仅为历史高点（2015年、2016年均突破2万亿美元）的约六成，2023年仍面临较大下行压力。

外部环境发生深刻变化。地缘政治风险显著上升，一些国家推动产业和资金回流，出台涉华投资限制措施。同时，发达国家和新兴经济体纷纷出台大力度优惠政策，招商引资国际竞争愈加激烈。据UNCTAD统计，2022年各国出台的投资激励政策多达102项，同比增加50%以上。

疫情造成的冲击和影响尚未消退。疫情阻断了线下考察交流，造成跨国公司对中国实际情况缺乏了解，甚至存在一定程度的误解误读，影响了投资决策。今年以来，新设外资企业数量增长较快，但外商投资特别是绿地投资会有一个较长的过程，其间外资一般按项目建设进度陆续到资，数据波动属于正常。

随着外资规模增长至高位，外资增速早已放缓。改革开放初期，本土企业相对弱小，海外资本大规模流入中国，外资增长较快。2000年之前，外资规模年均增幅超过20%。2000年至2010年，增速依然较快，但随着基数增大，年均增幅已放缓至10%左右。2011年至2022年，基本进入了平缓增长的时期，年均增速只有3.9%。经过改革开放40多年发展，中国吸引外资规模已达到较高水平，连续6年位居世界第二。2022年1-11月，我国实际使用外资规模达到11560.9亿元人民币，为历史同期最高水平。今年1-11月吸引外资规模虽出现同比下降，但仍是历史高位。

随着中国产业升级，劳动密集型产业引资减少。随着国内发展阶段变化，劳动力成本上升，低成本优势弱化，一些劳动密集型产业因比较优势变化发生梯度转移，这是经济因素决定的。

同时，随着中国本土企业技术水平的提升，市场竞争越来越激烈。近些年，家用电器、通讯设备、工程机械等多个领域，都有国外公司迫于竞争压力退出中国市场的案例。面对激烈的市场竞争，一些公司出于风险考量，投资决策相对慎重，但有实力的企业不会轻易放弃中国市场。可以说，中国市场已经成为检验和磨砺企业竞争力的舞台。

外资数据呈现新亮点

深圳综合开发研究院院长助理、数字战略与经济研究所所长曹钟雄表示，最新发布的外资数据呈现以下亮点：

一方面，中国引资结构持续优化。从引资结构看，1-11月高技术产业引资3866.5亿元人民币，占实际使用外资金额比重为37.2%，较2022年全年提升1.1个百分点。此外，出现不少引资亮点细分领域，比如医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长27.6%、5.5%，建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长32.8%和9.1%。

另一方面，从来源地看，部分发达经济体对华投资增速较快。英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%（含通过自由港投资数据）。

未来吸引外资具备诸多有利条件

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲表示，展望未来，我国吸引外资具备诸多有利条件：

一是超大规模市场的吸引力。中国人均GDP已超过1.2万美元，中等收入群体已有4亿多人，全球规模最大而且还在不断增加，这些构成了一个规模巨大、增长性强的国内市场，将为各国企业提供广阔市场空间和合作机遇。很多外资企业表示，中国市场不是可选项，而是必选项。

二是完整产业体系的支撑力。中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类的国家，产业配套能力和集成优势极强。

三是新发展格局的聚合力。在我国构建新发展格局过程中，外资企业在联通国内国际循环、优化配置资源要素方面发挥着独特的纽带桥梁作用，大有可为，前景广阔。

同时，利用外资是中国对外开放基本国策的重要内容，中央提出要更大力度吸引和利用外资：一是稳步推进制度型开放，结合高水平经贸协议谈判，主动对标国际高标准经贸规则，深化国内相关领域改革。全面取消制造业外资准入限制，扩大电信、医疗等服务业开放，努力破除影响外资准入的隐性壁垒，保障内外资依法平等进入负面清单之外的领域；二是积极回应外资企业诉求，认真解决数据跨境流动、平等参与政府采购等问题，落实好外资企业国民待遇，促进公平竞争，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境；三是进一步便利中外人员往来，在近期宣布的单方面免签政策、互免签证安排、加快恢复国际航班等基础上，切实打通堵点，提升外籍人员来华经商、学习、旅游的便利化水平。随着中国营商环境越来越好，中国将始终是全球投资的热土。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经