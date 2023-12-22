神舟十七号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动
2023年12月22日10:12 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年12月21日21时35分，经过约7.5小时的出舱活动，神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务，航天员汤洪波、唐胜杰已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。我国首位重返空间站的航天员汤洪波时隔两年再度漫步太空，航天员唐胜杰成为我国目前为止执行出舱任务年龄最小的航天员。
按计划，神舟十七号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及多次航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。
(责编：赵竹青、高雷)
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