人民网北京12月22日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，农业农村部会同有关部门加大脱贫人口就业工作力度，强化督促指导，推动稳存量、扩增量、提质量、保重点，全国脱贫人口就业形势保持稳定。截至10月底，全国脱贫人口务工规模3298.25万人，超目标任务279.08万人。

为促进稳岗就业，各地充分发挥东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶机制作用，加大有组织劳务输出，确保脱贫人口务工就业规模稳中有升。截至10月底，东部8省吸纳中西部脱贫人口务工928.9万人，超目标任务51.2万人。

同时，探索推广“企业+就业帮扶车间”等新模式，按照“升级一批、扶持一批、新建一批、调整一批”的原则，对就业帮扶车间实行差异化帮扶，推动提升就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业能力。截至10月底，中西部22省（区、市）共有就业帮扶车间38074个，同比增加2078个，增长5.77%。

在就业方面，吸纳脱贫人口务工就业50.39万人，同比增加1.82万人，增长3.74%。各地还努力加强公益性岗位规范管理和资金保障，切实发挥安置弱劳力半劳力就业的“兜底”作用，截至10月底，中西部22省（区、市）乡村公益性岗位安置脱贫人口440.94万人，同比增加10.06万人，增长2.34%。

为扩大脱贫人口就业规模，我国深入开展国家乡村振兴重点帮扶县和易地扶贫搬迁集中安置区就业协作帮扶专项行动，帮助重点县和搬迁脱贫群众就业增收。数据显示：截至10月底，160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口务工651.00万人，超目标任务59.54万人。易地搬迁脱贫人口就业务工总规模420.67万人，同比增加13.75万人，增长3.38%，超目标任务42.92万人。有易地搬迁脱贫人口就业帮扶任务的22个省份全部完成年度目标任务。

就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。2022年，国家乡村振兴局、教育部、人力资源和社会保障部共同启动了“雨露计划+”就业促进行动，通过组织开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业。“截至10月底，共摸排出2023年雨露计划毕业生64.18万人，其中已就业和升学59.36万人，占比92.49%。”农业农村部相关负责人说。

为提高脱贫人口就业质量，农业农村部配合人力资源社会保障部分类开展培训，提升持证率和培训后上岗率，还开展了脱贫地区特色劳务品牌创建，评选出30个脱贫地区特色劳务品牌。此外，深入实施乡村工匠“双百双千”培育工程，组织开展第一批乡村工匠大师、名师认定工作。

“下一步，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，不断缩小收入差距、发展差距，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)

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