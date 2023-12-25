我国可再生能源装机达14.5亿千瓦
2023年12月25日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：我国可再生能源装机达14.5亿千瓦
本报北京12月24日电 记者张翼从国家能源局获悉，2023年我国新增电力装机约3.3亿千瓦，总装机达到29亿千瓦、同比增长12.9%，全国电力供应总体稳定。可再生能源成为保障电力供应新力量，总装机年内连续突破13亿、14亿大关，达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超过火电装机。
我国能源安全稳定供应能力稳步增强。2023年，全国电煤中长期合同签订总量近25亿吨。目前，全国统调电厂存煤保持2亿吨以上的历史高位，煤炭先进产能有序释放。新建原油产能2250万吨、天然气产能420亿立方米，全年原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量超过2300亿立方米、同比增长超过4.5%。
我国能源绿色低碳转型步伐加快。2023年，全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%，大型风电光伏基地建设进展顺利。截至11月底，第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦，正在陆续开工建设。建成投运新型储能项目超过2400万千瓦。电动汽车充电基础设施超过800万台。
据了解，针对2024年重点工作任务，我国将推动原油产量稳产在2亿吨，天然气继续保持较好增产势头；科学合理优化煤电布局，对未来3年电力预警供应紧张的地区安排必要兜底保障电源。聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，预计全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。
(责编：杨曦、陈键)
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