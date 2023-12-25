原标题：现代化，我们迈出了坚实一步！

不平凡的2023年！

三年新冠疫情，我们终于挺了过来。经济恢复发展，社会运转加速，街巷烟火气重又升腾。

这一年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年！这一年，我们步履铿锵、喜事连连：

高质量发展扎实推进，这一步，写在稳中求进的经济数据中；粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，这一步，留在硕果累累的沃野上；亚运会、大运会中国领跑金牌榜，这一步，踏在竞争激烈的赛场内；全年完成宇航发射近70次，这一步，耀在浩瀚无垠的太空里……

这一年，光明日报开设了《大调研，我们在行动》专栏，我们的记者行走在中国的大地上，以眼观、以耳听、以手触、以身感，去体会来之不易的“这一步”。我们的体会，无不透着融融暖意——

井冈山茅坪镇神山村，石板路“变”成了柏油路、广场前“长”出了二层楼、农家乐“戴”上了霓虹灯。乡亲们笑意盈盈：“今年，我们神山变化大哩！”

上海张江科学城，参观者从刚刚完成商业首航的国产大飞机上走下来，再登上国产首艘大型邮轮，情不自禁地赞叹：“这一年，上天下海都变了！”

沈阳科创园区，身披“中国红”的智能“大力士”，正在进行细至微米的点焊作业；身着黄色“工服”的汽车底盘合装机器人，稳稳托举与精准装配一气呵成。见者不由自主地竖起大拇指：“中国制造，举重若轻！”

风霜雨雪，自有惠风相送；关隘重重，不挡大道在前！亿万奋斗者，凝神聚力于中国式现代化的壮阔进程。从南国到北疆、从乡村到城市，无数的镜头最终凝聚成一句话：

中国式现代化，我们迈出了坚实一步！

观历史大势

世界经济复苏乏力、新兴市场和发展中经济体走势分化，谁能想象，2023年的中国还能保持着这样的韧性——

即便遭遇洪涝和低温，粮食产量再创新高。长三角禾黍飘香、黑土地风吹稻浪、阳澄湖蟹美鱼肥、贺兰山酒开新酿。

即便面临脱钩和打压，科技兴国的步伐丝毫未曾彷徨。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”扬帆出海，麒麟芯片横空出世，第一二三批航天员首次在中国空间站同框。

即便向“纵深发展”压力加大，山川原隰依然新美如画。常用的空气净化器“退休了”，久违的江豚回来了，绿水青山变成了金山银山，皑皑白雪化作了滚滚财源。

一个曾一味耽溺农耕的民族，今天却能够开辟发展新路；一个曾被坚船利炮凌虐的“落后者”，今天却能够引领世界大潮。这，就是现代化的力量！

中国这样一个大国，要实现民族复兴，不能一味跟跑，要并跑领跑；中国这样一个大国，要屹立世界民族之林，必须要实现高质量发展、必须要达成高水平安全。

而要统筹实现两者，唯有现代化！

中华民族要生存，离不开现代化。

对一个人口占世界五分之一的民族而言，“吃饭”曾经是多么沉重的命题！国家权力的象征，是烹饪器具“鼎鼐”；政治势力的崛起，首先要实现“积粮”；赖以谋生的职业，被称之为“糊口”；最为理想的生活，不过是“温饱”。即便“四海无闲田”、哪怕“汗滴禾下土”，“馑”“旱”“凶”“歉”仍充斥我们的史页，“谁来养活中国”，一度成为世界性难题。

唯有中国共产党领导中国人民将传统农业发展为现代农业后，我们才有了创“连年丰稔”的能力、端“中国饭碗”的底气、建“世界粮仓”的胆魄！

中华民族要安全，离不开现代化。

带着五千年文明进入世界洪流，中国的近代史以兵燹和战火开端。我们曾抵御列强瓜分、我们曾抗击侵略战争、我们曾投身保家卫国，多少次“碧血翻沧海”、多少人“以血荐轩辕”，才换来金瓯无恙、四海清平。今天，中国早从亡国灭种的危机中走出，正在由富而强的盛况中崛起，但华夏儿女耳畔永远响着这一声警醒：落后必然挨打！

中华民族要发展，离不开现代化。

德国历史学派的代表李斯特，用“抽梯子”来形容英国等现代化先发国家曾经对德国的打压：“当一个人已攀上高峰以后，就会把他逐步攀高时所使用的梯子一脚踢开，免得别人跟着他上来。”

对一国的现代化来说，时间节点有着深刻影响，越是后来的，现代化的门槛就越高、“时空压缩”的考验就越大、先发国家的打压就越剧烈。作为现代化的“后来者”，中国正处于“人到半山路更陡”的阶段，解决前进中的问题，要靠继续前进；消除发展中的烦恼，唯有不断发展！

没有现代化，我们如何想象，中国的“村”字不再和“贫困”相连，而是出现在了“BA”之前；没有现代化，我们如何想象，曾经盼望有“一百万英里碎石路”的中国，如今有了世界上最大的高铁网络。最具体的问题、最现实的诉求、最有力的历史事实，都在告诉我们：

实现现代化，理之所至、势所必然！

知民族抉择

现代化不能选择。现代化模式，却并非定于一尊。

中华民族践行的现代化、追求的现代化，不是西方化、不是所谓的“普世”之路，而是中国式现代化，“是中国共产党领导的社会主义现代化”！是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的现代化！

“独特的文化传统”决定了我们必须走中国式现代化之路。

“人们自己创造自己的历史”，但须在“既定的、从过去承继下来的条件下创造”，这是马克思为历史写下的箴言。西方现代化进程的早期，哪里不是野心勃勃的扩张，何处不是战火熊熊的掠夺？而信奉天人合一的中华民族、尊崇天下一家的中华民族、笃信自强不息的中华民族，在自己的现代化抉择中，不会走殖民掠夺的老路，不会走国强必霸的歪路，只会坚定选择和平发展的人间正道。

“独特的历史命运”决定了我们必须走中国式现代化之路。

购舰炮、修铁路、开矿山……洋务运动推进现代化的梦想，随着北洋舰队的覆没，成为泡影。

废科举、裁冗员、办学堂……改良主义推进现代化的举措，随着戊戌六君子的喋血，化为齑粉。

反封建、破帝制、兴实业……资产阶级革命推进现代化的探索，随着辛亥革命果实被篡夺，壮志未酬。

近代以来的中国，各种思考不断、百般求索纷纭，但这所有努力，无一例外是以照搬“模板”的方式追求中国的现代化。只有中国共产党才有这样的理论自觉：中国的现代化进程不能“照搬”，而要“超越”——

必须进行一场以社会主义为方向的革命，超越资本主义的历史局限，才能为现代化中国奠定根本社会条件、政治前提和制度基础！

“独特的基本国情”决定了我们必须走中国式现代化之路。

中国何其大！一个国家的人口就相当于2个欧洲；

中国何其大！一个国家的疆域就横跨5个时区；

中国何其大！一个国家的城镇化发展就相隔“三个阶段”……

迄今为止，全球进入现代化的国家也就20多个，总人口10亿左右。而我们呢，泱泱14亿多之众！让如此大的国家、如此多的人民整体享有现代化福祉，历史上从没有任何一个政党、一个政权做到。

唯有为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的中国共产党才能担此大任！唯有始于人民、兴于人民、归于人民的社会主义事业才能达成！

在现代化历程中，“中国提供了一种‘新的可能’，开辟了一条合作共赢、共建共享的文明新路。”英国学者马丁·雅克这样评论。

诚如斯言！新路之“新”，扎扎实实地展现在当下、呈现于眼前：45个国家先进制造业集群纵横铺设，书写“新型工业化”的鸿篇；8000个“5G+工业互联网”项目竞相落地，丰富“新质生产力”的内涵；经济大盘“宏观四角”运行平稳，彰显“稳中求进”的智慧……

2023年的一连串数字，印证着中央经济工作会议上“高质量发展扎实推进”的判断，中国经济再次在世界发展的跌宕中展现“风景独好”。

的确！在人类现代化的大潮中，我们打破“历史终结”的迷思，超越“转型范式”的束缚，摆脱“两极分化”的泥淖，摒弃“丛林法则”的逻辑，正在用中国经验、中国道理、中国理论，去探索中国式现代化的规律！

听时代潮声

哈佛大学一位学者曾这样剖析中国人的精神内核：“在我们的神话里，火，是上帝的恩赐；在希腊神话里，火，来自普罗米修斯的盗取；只有在中国神话里，火，源自钻木者自身的不懈努力！”

今天，让中国式现代化的火种熊熊燃起，光耀河汉灿烂的历史、照亮民族复兴的未来，中国人同样有自己的底气、有自己的方法——

我们有党的领导。

“中国式现代化是罕见的巨大社会变迁！”诚如学者所叹，今天中华民族面对的现代化任务里，经济体制变革和社会结构转型同步、跨越式发展和发展阶段叠加、工业化和信息化考验两步合成一步、“金山银山”与“绿水青山”必须实现双赢。唯有我们党有这样强有力的凝聚力和组织力，能将合规律性与合目的性辩证统一，最终造就移山填海之功！

过去，我们跨越一个个“娄山关”、攻克一个个“腊子口”，靠的是党的领导；未来，我们应对一只只“黑天鹅”、驯服一头头“灰犀牛”，同样要靠党的领导！

我们有创新理论。

伴随着“向现代科学进军”的号角，伴随着“实现国家工业化”的方案，新中国第一辆汽车、第一架飞机、第一台拖拉机诞生，中国人靠“洋油”“洋火”“洋布”生活的日子宣告结束；

伴随着社会主义市场经济理论的产生，伴随着“三步走”战略的推进，泥土路、绿皮车与“黑灰蓝”进入历史，高速路、和谐号与“酷炫风”成为日常；

现在，伴随着马克思主义中国化时代化新的飞跃，伴随着党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，我们党成功推进和拓展了中国式现代化。穿越三千年，“小康”一词终于从古籍中的理想，化为现实；历经几世纪，人类现代化进程，开始展露出全新的东方图景！

我们还有亿万奋斗者的力量。

“历史长河波澜壮阔,一代又一代人接续奋斗创造了今天的中国。”的确，为了一个现代化中国，多少奋斗者曾创榛辟莽、一往无前！

中华大地上，万山皆是英雄地，处处曾唱大风歌！

这是革命先烈的呐喊声声——

赵一曼在给儿子的遗书中说：“母亲不用千言万语来教育你，就用实行来教育你。”江竹筠在被敌人严刑拷打时说：“竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁！”叶挺在受尽苦刑时高唱《囚歌》：“我希望有一天，地下的烈火，将我连这活棺材一齐烧掉，我应该在烈火与热血中得到永生！”

这是建设模范的誓言铮铮——

井喷危险逼近，唯一的办法是用身体搅拌水泥浆，王进喜说：“拼命也要拿下大油田！”苏联撤走专家，中国导弹研制一时陷入困境，屠守锷说：“人家能做到的，不信我们做不到！”弃文从理、毕生报国，在力学领域呕心沥血数十年，钱伟长说：“我没有专业，国家的需要就是我的专业！”

这是改革先锋的长歌浩浩——

袁庚在深圳蛇口打响改革开放“第一炮”，“时间就是金钱，效率就是生命”，激发出汹涌澎湃的发展活力；小岗村十八户村民在夜色中按下“红手印”，“我们分田到户”，揭开了农村改革的历史大幕；王选用10年艰辛换来激光照排系统的诞生，“告别铅与火，迎来光与电”，带来了中文信息处理的技术革命！

新时代，更是奋斗者的时代！

从“把一分钟掰成几瓣用”的战略科学家黄大年，到“铸舰”驰骋星辰大海的年轻船舶设计师黄武刚，为国铸重器，一剑曾当百万师！

从“不获全胜、决不收兵”投身脱贫攻坚的黄文秀，到养蜂“带动老百姓把青山变银行”的生态学博士张玉波，常怀为民心，一身转战三千里！

从“春蚕不老、夕阳正红”的银发教师群体，到“希望我们能跑好这一棒”的年轻乡村教师，强国先强教，横戈慷慨欲忘身！

瞧，亚运会里永不服输的健儿、实验室里攻坚克难的专家、孵化园里探求未知的创客、图书馆里挑灯夜读的学子……千行百业，都是奋斗者的身影；

瞧，高速铁路穿山过岭、艨艟巨舰劈波斩浪，智造工厂键盘操动、锦绣田野机声隆隆……千山万水，都涌流着奋斗的激情。

今天，自主取“火”的中国人，傲然挺起胸膛：

勾勒中国式现代化蓝图，我们敢为敢创；实现这张蓝图，我们善作善成！

向光明而行

未来的中国将是什么模样？

全球智库纷纷作出预测——

普华永道认为：到2050年，中国会成为世界上最大的经济体；罗马俱乐部认为：到2052年，中国“在全世界都展现出强大的经济技术实力和文化软实力”……

但最真切的“预测”，来自我们自己。

党的二十大深刻阐明了中国式现代化的科学内涵、中国特色、本质要求，科学谋划了全面建成社会主义现代化强国的战略安排：“到本世纪中叶，把我国建设成为综合国力和国际影响力领先的社会主义现代化强国。”刚刚召开的中央经济工作会议再次强调，必须把推进中国式现代化作为最大的政治，在党的统一领导下，团结最广大人民，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实！

88年前，方志敏在《可爱的中国》中深情倾诉：“到那时，到处都是活跃跃的创造，到处都是日新月异的进步……”

如今，我们的眼前又是怎样一幅情景？

那是人口规模巨大的现代化中国。

未来的中国，一定已经克服了“大”的难处，充分展现了“大”的优势，形成了巨大的人才资源、造就了亿万的平凡英雄：浩瀚沙漠的播绿者、天涯海角的守岛人、远洋深海的勘探员、广袤田野的农创客、数据工厂的科学家……不同的赛道，同样的宽阔；不同的职业，同样的卓越！

那是全体人民共同富裕的现代化中国。

未来的中国，一定是高度实现人民整体福祉的社会：收入分配合理性持续优化、公共服务均等化不断提高、财富积累规范性不断完善。每一个独立的个体，都汇聚于公平的整体；每一曲嘹亮清脆的“个唱”，都融入现代化激昂雄浑的“交响”！

那是物质文明和精神文明相协调的现代化中国。

治定功成，礼乐乃兴。未来的中国，一定是国强、民富、文盛兼备的社会，馆厦中有文章江海、殿堂里有书籍林泉、人家里有四壁书香、街巷里有满园墨韵！我们的追求更加笃定：当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也巍然耸立！

那是人与自然和谐共生的现代化中国。

从“蓝天保卫战”到“净水保卫战”，从“天然林全面禁采”到“长江十年禁渔”，从推进能源革命到建设美丽中国，我们打破人与自然二元对立的思维、摈弃资本涸泽而渔的逻辑、摆脱西方先污后治的模式，一定将迎来青山常在、绿水长流、空气常新的中国！

那是走和平发展道路的现代化中国。

从构建人类命运共同体凝聚共识、到共建“一带一路”探索新路，从疫情下新冠疫苗的世界分享、到实现“双碳”的庄严承诺，哪怕有人钻营于“小院高墙”“脱钩断链”，我们仍会继续高举经济全球化与多边主义的旗帜，将“战争”“贩奴”“殖民”“掠夺”的观念送入故纸，将和平、发展、合作、共赢的思想写入未来！

康庄大道并不等于一马平川。我们深知，要把中国式现代化5个方面的中国特色变为成功实践，把鲜明特色变成独特优势，需要付出艰巨努力。外来的打压、前行的挑战、跋涉的艰辛，将会长期伴随我们。前方，既翻滚着惊涛骇浪、也潜伏着冰山暗礁，既有经济增长的沟沟坎坎、也有社会发展的道道险关。

但我们同样明白，之所以有打压，是因为现代化的历史叙事正在被中国重写；之所以有挑战，是因为现代化的理论体系正在被中国重构；之所以有艰辛，是因为现代化的未来图景正在被中国重绘！

我们要越过的，正是到达彼岸前的那最后几条江、征服顶峰前的那最后几座山。涉江跋山，必将豁目开襟，光明洞彻！方志敏曾这样预言：

“这么光荣的一天，决不在辽远的将来，而在很近的将来，我们可以这样相信的，朋友！”

回望历史——我们沐雪披霜、百折不挠，将岌岌可危的山河变为蒸蒸日上的盛世；

弄潮时代——我们矢志不渝、奋斗不息，为共同富裕探新路、为社会进步拨灯芯、为泱泱文脉守火种；

追梦未来——我们还将继续搏急流险滩、过峻岭崇山，在人类现代化的进程中贡献中国方案！

让我们携手并肩，奔驰在中国式现代化的康庄大道上！

（作者：关铭闻 执笔人：王慧敏、邢宇皓、刘文嘉、谢文）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经