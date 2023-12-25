陈城

原标题：【光明时评】创新机制推动低空经济发展

近日召开的中央经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。低空经济是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

120年前的1903年12月17日，莱特兄弟首次试飞了世界上第一架飞机“飞行者一号”。作为人类历史最伟大的发明之一，飞机的出现改变了经济社会生产生活，并持续影响至今。因为飞机的存在，广袤的天空成为新的经济资源，人们在天空中划分出密密麻麻立体多层的“空中通道”。这些天空中的道路仅有中高空部分被民航等领域大量使用，我国天空的低空部分现今仍处于待开发状态。过去我们常常说，要想富、先修路，这样的概念同样适用于低空经济。当前，我国低空航路尚待进行完善的开放开发，因此发展低空经济必是一片前景广阔的蓝海。

尽管世界部分国家的低空经济已经取得长足发展，但我国发展低空经济仍有其独特之处，且是世界其他国家尚未完全涉足的领域。传统低空经济发展模式基于通用航空市场，笼统地概括就是用人们认知中的螺旋桨小飞机，来发展低空观光旅游、极限运动、农业喷洒灌溉、短途客货运运输、航空教培、应急救援等。这一部分传统模式依然适用我国发展低空经济，且目前已经成绩斐然。数据显示，截至2022年年底，全国通用飞机注册数量为3177架，通用航空机场399个，通航飞行量121.9万小时，国内通航短途运输航线121条，通航相关工商注册企业84136家。这是我国发展低空经济的良好基础。

在科技发展的助推下，我国低空经济具备了领先世界其他国家的发展点，即我国拥有先进的无人机技术，应用型无人机受到市场青睐，且是未来全球低空经济发展的主要前进方向。除此之外，可以载人的无人机即电动垂直起降飞行器（eVTOL）也是低空经济的着力点。无论是载人还是载货，应用型无人机的相关技术设想概念已经落地，并在不少城市试点。我国相关科技企业，也已取得中国民航局颁发的全球首个无人驾驶电动垂直起降飞行器的航空器型号合格认证，这意味着基于eVTOL的城市空中交通商业化运营时代的到来。试想，在北上广深等特大型城市，通过无人机技术让人或货物进行点对点低空飞行，必将大大提升城市发展效率。

据不完全统计，今年有16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告。仅9月份以来，安徽、江西、海南、广东等多地举办了低空经济发展大会或论坛、研讨会。《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出发展低空经济。国家发展改革委等七部委再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验，22条经验中包括“创新低空经济发展新机制”，也让人们对“天空之城”有了更多期待。长远看，低空经济作为新兴产业，已成为新的经济增长点和改善人们生活的新方式。或许在不久的将来，“天空更加繁忙的一天,不可避免地将要来临”。

(责编：杨曦、陈键)

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