原标题：首款国产甲醇船用发动机 将实现产业化应用

图为甲醇/柴油双燃料发动机。中国农业发展集团供图

科技日报讯 （记者刘园园）记者12月22日从中国农业发展集团获悉，该集团所属淄柴动力有限公司研发的甲醇/柴油双燃料发动机日前获得由中国船级社青岛分社颁发的国内首张甲醇/柴油双燃料船用发动机的型式认可证书和产品证书。这款发动机将应用在国内首艘甲醇/柴油双燃料万吨级电力推进散货船上。这标志着中国自主品牌的低碳环保甲醇船用发动机将实现产业化应用。

“甲醇是国际公认的低碳清洁燃料之一。将其作为船舶动力燃料，是助推船舶领域实现节能降碳的重要技术路径。”淄柴动力有限公司副总经理、总工程师辛强之说。

据了解，淄柴动力有限公司自2017年开始进行甲醇/柴油双燃料发动机关键技术攻关。该公司通过与天津大学等高校院所、相关零部件配套厂家联手，成功自主研发了国内首款甲醇/柴油双燃料发动机。发动机缸径180毫米、功率880千瓦，最高柴油替代率可达76%，平均柴油替代率达50%以上。

辛强之介绍，这款发动机采用甲醇/柴油组合燃烧技术。该技术通过对柴油与甲醇的协同控制，解决甲醇发动机难以冷起动的难题，可有效提高发动机热效率，在结构上实现与现有柴油机最大限度的兼容。

“甲醇在中高速船用发动机的成功应用，可有效提升船舶动力燃料的节能环保性能，同时降低船舶动力燃料的成本。”辛强之说。在减碳方面，与燃烧柴油相比，灰醇可实现减碳10%以上，绿醇可实现减碳90%以上。

辛强之表示，甲醇/柴油双燃料发动机的产业化应用具有非常广阔的前景，同时将产生十分显著的社会效益和经济效益。

(责编：杨曦、陈键)

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