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龙龙高铁、汕汕高铁......一大波高铁线路密集开通

2023年12月26日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日，防东铁路、成自宜高铁、龙龙高铁龙武段、汕汕高铁汕头南至汕尾段等一大批高铁线路正在密集开通。

防东铁路即将开通运营

广西防城港至东兴铁路（以下简称防东铁路）将于12月27日开通运营，中越边境城市东兴市接入全国铁路网。

动车组行驶在防东铁路西湾跨海特大桥上。

动车组行驶在防东铁路西湾跨海特大桥上。国铁集团供图

防东铁路位于广西防城港市境内，起自既有钦州至防城港高铁的防城港北站，终至新建的东兴市站，线路全长47公里，设计时速200公里，全线共设防城港北站、东兴市站两座车站，为国铁I级双线客货共线铁路。

防东铁路最高时速按200公里运行。开通运营初期，铁路部门每日安排开行旅客列车6列，东兴市至防城港北、南宁东、柳州站最快分别19分、73分、2小时48分可达。后续将根据客流需求进一步优化完善列车运行方案。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，具体票价可通过铁路12306查询。

龙龙高铁龙武段开通运营

12月26日，龙岩至龙川高铁龙岩至武平段（以下简称龙龙高铁龙武段）开通运营，积极助力闽西革命老区经济社会高质量发展。

龙岩至龙川高铁龙岩至武平段。

龙岩至龙川高铁龙岩至武平段。国铁集团供图

龙龙高铁起自福建省龙岩市龙岩站，终至广东省河源市龙川西站，线路全长290公里，按龙岩至武平、武平至梅州、梅州至龙川西三段建设。此次开通的龙岩至武平段，线路全长92公里，其中新建线路64公里，设计时速250公里，设龙岩、古田会址、上杭、武平4座车站，其中上杭站、武平站为新建车站，古田会址站为改扩建车站。

龙龙高铁龙武段最高时速按250公里运营。开通运营初期，铁路部门每日安排开行动车组列车最高达6列，武平站至龙岩站最快45分钟可达，后续将根据客流需求进一步优化完善列车运行方案。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，具体票价可通过铁路12306查询。

汕汕高铁汕头南至汕尾段开通运营

12月26日，汕头至汕尾高铁（以下简称汕汕高铁）汕头南至汕尾段开通运营，粤东地区新增一条客运大通道，汕头南至汕尾、广州东、深圳北站间最快分别36分钟、113分钟、109分钟可达。

汕汕铁路练特江大桥。国铁集团供图

汕汕铁路练江特大桥。国铁集团供图

汕汕高铁是“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，起自汕头站，途经汕头市龙湖区、濠江区、潮阳区、潮南区，揭阳市惠来县，汕尾市陆丰市、海丰县、市城区，接入广州至汕尾高铁汕尾站，线路全长162公里，设计时速350公里，全线共设汕头、汕头南、潮南、惠来、陆丰东、陆丰南、汕尾7座车站，其中汕头、汕尾站为既有车站，其他为新建车站。本次开通运营的是汕头南至汕尾段，线路长度142公里；汕头至汕头南段的控制性工程汕头湾海底隧道工程正在有序建设中。

汕汕高铁汕头南至汕尾段最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、周末线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达24列。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，具体票价可通过铁路12306查询。

广州白云站正式投入运营

12月26日，广州白云站正式投入运营，该站是在始建于1916年的棠溪站基础上进行升级扩建而成。广州白云站承担京广高铁、京广铁路、广梅汕铁路、广茂铁路等多条线路列车的始发终到作业，进一步提升了广州铁路枢纽的客运能力，为花城广州又添一座城市新地标。

进站大厅整齐摆放的安检仪。

进站大厅整齐摆放的安检仪。国铁集团供图

广州白云站位于广州市白云区，设有3条正线、21条到达出发线，21个客运站台面。车站站房共分7层，其中地上3层、地下4层，地上3层自上而下分别为高架商业层、高架候车层、站台层；地下1层为社会停车场层、地下2层为出站和综合交通换乘层，其余为城市轨道交通层，形成了方便快捷、高效换乘的综合立体交通枢纽。

广州白云站采用“云山珠水、盛世花开”的设计理念，站房外形像一朵盛开的木棉花。在工程建设过程中，各参建单位广泛运用智能化、数字化建造技术，取得了一系列科技创新成果。

该站还建设了人性化、便捷化的旅客服务系统和覆盖全站的无障碍设施，可提供售票、问询、公安制证、快递、站内导航、重点旅客预约和急客临时改签等服务。

成自宜高铁开通运营

12月26日，成都至自贡至宜宾高铁（以下简称成自宜高铁）建成通车，成自宜高铁与成贵高铁成都至乐山至宜宾段将组成高铁环线，进一步推动川南城市群与成都都市圈融合发展。

国铁集团供图

成自宜高铁宜宾站。国铁集团供图

成自宜高铁起自成都东站，途经四川省成都市锦江区、天府新区、东部新区、简阳市，资阳市雁江区，内江市资中县、威远县，自贡市大安区、沿滩区、富顺县，宜宾市南溪区、三江新区、叙州区，接入宜宾站，线路全长261公里，设计时速350公里，全线共设成都东、天府、三岔湖、天府机场、资阳西、资中西、威远、自贡、沿滩、南溪北、宜宾东、宜宾等12座车站，其中成都东站、自贡站为既有车站，天府站正在建设中。

成自宜高铁最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门每日开行动车组列车最高达16列，其中，成都东至自贡、宜宾站间最快分别51、73分可达。2024年一季度列车运行图调整后，铁路部门每日安排开行“成都东—自贡—宜宾—乐山—成都东”环线动车组列车4列，串联川南地区城市群。

为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在该项目各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，具体票价可通过铁路12306查询。

(责编：王连香、吕骞)
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