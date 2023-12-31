新华社北京12月31日电（记者 叶昊鸣）记者31日从交通运输部获悉，根据交通运输部长江三峡通航管理局统计数据显示，2023年三峡枢纽航运通过量达1.74亿吨，同比增长8.77%，再创历史新高。

据了解，2023年三峡船闸运行11066闸次，通过量1.69亿吨；三峡升船机运行4614厢次，通过量478.59万吨，保障57.41万吨重点急运物资安全便捷过坝，护航旅客畅游三峡超220万人次。

据交通运输部长江三峡通航管理局有关负责人介绍，相较于2022年，2023年三峡枢纽航运通过量增长了1400余万吨，在确保安全的基础上，两坝枢纽船闸保持全年高负荷运行，除三峡升船机计划性停航检修35天外，三峡船闸、葛洲坝船闸均未开展计划性停航检修。与三峡梯级调度部门紧密联动，信息及时共享，水情相对平稳，有利于通航。船舶大型化趋势明显，每闸次的船舶载重吨进一步提升。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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