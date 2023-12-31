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海南三亚首次实现杂交水稻年亩产4000斤

2023年12月31日21:54 | 来源：新华网
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　　新华社海口12月31日电（记者赵颖全、罗江）30日下午，2023年三亚杂交水稻年亩产4000斤高产技术集成示范项目第三季测产，平均亩产546.7公斤。加上第一季、第二季平均亩产，三季合计年亩产达2046.5公斤，顺利实现年亩产4000斤的目标。

　　三亚水稻生育期相对较短，平均产量普遍不高。为探索提升三亚热带地区特色三季水稻生产能力，评价筛选相关配套新品种、新技术，三亚市农业农村局组织实施杂交水稻年亩产4000斤高产技术集成示范项目，在三亚市热带农业科学研究院崖州基地进行40亩试验示范。

　　该项目第一季种植的“湘两优900”“卓两优1126”杂交水稻平均亩产843.6公斤；第二季种植的“吉丰优1002”“超优千号”和“卓两优1126”杂交水稻平均亩产656.2公斤。第三季试验示范杂交水稻品种为“超优千号”“内10优7185”和“吉丰优1002”。经测产专家组现场观察评估，试验田内水稻长势均衡，茎秆粗壮，抗倒性强，株叶形态好，结实率高，穗大粒多，综合性状良好。

　　据了解，三亚实现杂交水稻年亩产突破4000斤，刷新了我国热带地区杂交水稻种植的新纪录。测产专家组组长、中国科学院院士钱前说：“三亚市崖州区光温条件优越，通过探索一年三季水稻种植，协同攻关努力提高主粮的复种指数，进而提高水稻产量，为端牢中国饭碗作出贡献。”

(责编：袁勃、赵欣悦)
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