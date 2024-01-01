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“中国雪都”产业转型的科技密码

2024年01月01日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：“中国雪都”产业转型的科技密码

【追着雪花看新疆】

◎实习记者 朱 玺

本报记者 龚 茜

寒冬时节，北疆大地银装素裹，冰天雪地中气氛却格外火热。滑雪场、古村落，处处游人如织、自驾车络绎不绝。近年来，新疆认真贯彻落实习近平生态文明思想，因地制宜、寻找优势，发展冰雪经济，将“冰山雪山”变成“金山银山”，带动当地民众脱贫致富。科技日报记者在新疆阿勒泰地区走访时注意到，科技在其中发挥着不可忽视的作用。

短视频社交成就双向奔赴

在将军山和可可托海滑雪场，随处可见全副武装又个性十足的年轻雪友，其中很多人来自南方省份。是什么让他们对这万里之外的滑雪胜地心驰神往，愿意长途跋涉而来？

“我是刷短视频看到这个地方的，也了解了单板滑雪这项运动。”一名来自广西的雪友给出答案。他告诉记者，自己通过抖音短视频自学滑雪技能，这次来到阿勒泰圆了滑雪梦。

单板滑雪作为一项极限运动，被年轻人所追捧。他们将自己的滑雪视频在短视频平台发布，吸引了更多同龄人前来。有着“中国雪都”之称的阿勒泰抓住这一机遇，打造符合年轻人特质的品牌形象。动感的音乐、山顶派对，以及装潢个性、“容易出片”的咖啡馆，都彰显着十足的“网感”，为的就是让“小伙伴们”掏出手机，拍照上传。

记者了解到，阿勒泰累计投入近70亿元建设世界级高山、越野和野雪雪场。为提升服务质量，当地还开设从市区各大宾馆直通雪场的运营专线车，为雪友带来最佳体验。

直播带货带火特色农家乐

阿勒泰地区福海县阔克阿尕什乡阿克乌提克勒村曾经是以种植打瓜、食葵和青贮玉米为主的农业村，农民人均收入低，2014年被列为贫困村。如今这里有别具风情的农家乐和极富特色的民俗活动，吸引众多游客前来。

乡长贾那拉·加勒斯汗向记者介绍，2017年，在黑龙江省的援助下，阿克乌提克勒村脱贫攻坚样板村项目启动，总投资1802万元。该村把旅游业与农牧业有机结合，大力发展乡村旅游，已成功实现脱贫。

“我们开设了直播间，向网友介绍这里的服务项目和农产品。游客可以来村里吃农家饭、干农家活、享农家乐、买农家货，感受独特的乡村氛围。旅游接待成为村民重要的收入来源。”贾那拉说。

农业技术支援当地“菜篮子”

以“雪都”闻名的阿勒泰市，冬天室外温度跌破零下30摄氏度。然而，在这莽莽雪域的北疆，却出现了一片绿洲——吉林援疆现代农业博览园。进入温室大棚，眼前便是温暖如春、生机盎然的景象。

博览园副技师任志远告诉记者，由于气候原因，阿勒泰冬季果蔬供应长期不足。得益于温室大棚的建设和农业技术的应用，当地人在冬天也能吃上新鲜的蔬菜和水果。

温室采用了太阳能水集热、太阳光热转换以及储能等多项创新技术。温室设计了能量舱，其中的水集热系统白天依靠太阳获取热能并存储于地下，夜间用于温室供暖。这种设计可以将室温维持在10—20摄氏度，为植物提供稳定的生长环境，也能实现能源的有效利用。枇杷、柚子和杨梅等水果栽培已获得成功，园区内有50余种南方植物和花卉供人们观赏和采摘。

截至目前，园区年生产蔬菜127吨、水果37吨，经济效益为197.2万元，为当地增加蔬菜供应、稳定价格发挥了积极作用，保障了民众的“菜篮子”和“果盘子”。

从“靠天吃饭”到“动手造碗”，在科技的助推下，这里的经济发展实现了从农牧业向服务业的升级转变，人民生活水平显著提升，广袤北疆旧貌换新颜。

(责编：罗知之、陈键)
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