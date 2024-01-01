原标题：苏州相城区：让更多科研成果从实验室走向生产线

【聚焦新质生产力】

◎本报记者 张 晔

近日，记者走进苏州市相城区长三角国际研发社区，发现由中国工程院院士、中国电科首席科学家陆军领衔的团队，正面向100+比特量子计算机开展技术攻关。

在量子科技长三角产业创新中心（以下简称“创新中心”）实验室内，3台超导量子计算机持续运行，10多名年轻科研人员正在进行调试和运算。“我们一方面不断提升加工工艺和测控技术，研制下一代量子计算机；另一方面加快建设‘量子—电子混合算力网’，支撑江苏做优做大做强算力产业。”创新中心高级专家程启月教授介绍。

形成新质生产力，关键在于科技创新。相城区依托长三角广阔的制造业发展腹地，瞄准“创造”与“制造”的中间环节，引进建设了长三角国家技术创新中心创新综合体、长三角先进材料研究院、创新中心等创新平台，推动更多研发成果从实验室走向生产线。

面向未来产业布局前瞻科技项目

数字经济时代，得算力者得天下。当各地都在抢抓电子计算机算力风口时，相城区却没有走寻常路。

2021年12月，创新中心落地相城；2022年8月，开始搭建实验室。短短一年多时间，创新中心就攻克量子计算机的全套技术、工程难题，目前已经完成20比特超导量子计算机的研发。

创新中心的超导量子计算机由显示控制系统、微波测量系统、低温环境系统等部分组成，目前能够实现高保真度的单量子比特门和双量子比特门操纵，能够演示小规模的典型量子算法，并提供图形化人机交互用户开发界面。

“我们突破了微波测控、低温制冷、低温器件等多项关键核心技术，正在构建包含工业软件、公共基准、工业母机、验证样机、科学研究、工程研制，以及产品、市场在内的量子计算机产业体系。”创新中心张祥博士介绍。

目前，创新中心已在金融安全、生物医药、新材料分析等领域开展应用场景探索，发挥量子并行计算的优越性，解决经典计算难以解决的、复杂的算力问题，相城区也在规划打造量子科技产业园，未来有望成为产业发展“加速器”。

相城区科技局相关负责人介绍，为加快实现高水平科技自立自强，相城区着力打造一批高势能科创平台，以平台牵引作为科技策源，带动产业集群发展，目前该区已集聚各类科技服务机构200余家，成为发展新质生产力的强大动力源。

瞄准科技前沿原创成果加快产出

记者在长三角先进材料研究院（以下简称“长三院”）见到马毅时，他刚从武汉回来。作为微旷科技（苏州）有限公司总经理，他亲自去武汉某大学调试自主研发的高性能显微CT。

3年前的马毅，身份与现在相反，也是显微CT用户，但使用的是进口设备。

国内科研和产业迅速发展，带来了巨大的科学分析仪器市场需求。“国外仪器价格昂贵、无法定制功能，为什么我们造不出来？”马毅等几位高校科研工作者一商量，决定组建团队自主研发。

在项目负责人范国华教授的带领下，他们成功研发出高性能显微CT、智能工业CT、多场景CT原位成像台等多款三维成像设备。“只要把材料样品放进去，就能以亚微米级别的分辨率重构样品的三维结构，还可以自动分析样品缺陷。”马毅说。

由中国工程院院士干勇担任院长的长三院，已集聚人才600余名，围绕关键结构材料、材料成型加工、科学仪器开发等领域，采用“拨投结合”新模式，实施了一批填补国内空白的重大创新项目，与长三角区域材料领域龙头企业，共建联合创新中心近100家，协助企业达成技术合作约250项。

在长三院的旗帜效应下，相城区已集聚先进材料企业695家，2023年1月—11月全区先进材料产业销售收入832.5亿元、同比增长4.0%，净入库税收26.4亿元、同比增长50%。

近年来，相城区坚持“研发作为产业、技术作为商品”，将科研平台高势能转化为科技企业强动能。2022年，相城区全社会研发投入占地区生产总值比重3.65%，高新技术产业产值1052.64亿元，占规上工业产值比重60.4%。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经