人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

点燃科创引擎 培育新质生产力

苏州相城区：让更多科研成果从实验室走向生产线

2024年01月01日08:58 | 来源：科技日报
小字号

原标题：苏州相城区：让更多科研成果从实验室走向生产线

【聚焦新质生产力】

◎本报记者 张 晔

近日，记者走进苏州市相城区长三角国际研发社区，发现由中国工程院院士、中国电科首席科学家陆军领衔的团队，正面向100+比特量子计算机开展技术攻关。

在量子科技长三角产业创新中心（以下简称“创新中心”）实验室内，3台超导量子计算机持续运行，10多名年轻科研人员正在进行调试和运算。“我们一方面不断提升加工工艺和测控技术，研制下一代量子计算机；另一方面加快建设‘量子—电子混合算力网’，支撑江苏做优做大做强算力产业。”创新中心高级专家程启月教授介绍。

形成新质生产力，关键在于科技创新。相城区依托长三角广阔的制造业发展腹地，瞄准“创造”与“制造”的中间环节，引进建设了长三角国家技术创新中心创新综合体、长三角先进材料研究院、创新中心等创新平台，推动更多研发成果从实验室走向生产线。

面向未来产业布局前瞻科技项目

数字经济时代，得算力者得天下。当各地都在抢抓电子计算机算力风口时，相城区却没有走寻常路。

2021年12月，创新中心落地相城；2022年8月，开始搭建实验室。短短一年多时间，创新中心就攻克量子计算机的全套技术、工程难题，目前已经完成20比特超导量子计算机的研发。

创新中心的超导量子计算机由显示控制系统、微波测量系统、低温环境系统等部分组成，目前能够实现高保真度的单量子比特门和双量子比特门操纵，能够演示小规模的典型量子算法，并提供图形化人机交互用户开发界面。

“我们突破了微波测控、低温制冷、低温器件等多项关键核心技术，正在构建包含工业软件、公共基准、工业母机、验证样机、科学研究、工程研制，以及产品、市场在内的量子计算机产业体系。”创新中心张祥博士介绍。

目前，创新中心已在金融安全、生物医药、新材料分析等领域开展应用场景探索，发挥量子并行计算的优越性，解决经典计算难以解决的、复杂的算力问题，相城区也在规划打造量子科技产业园，未来有望成为产业发展“加速器”。

相城区科技局相关负责人介绍，为加快实现高水平科技自立自强，相城区着力打造一批高势能科创平台，以平台牵引作为科技策源，带动产业集群发展，目前该区已集聚各类科技服务机构200余家，成为发展新质生产力的强大动力源。

瞄准科技前沿原创成果加快产出

记者在长三角先进材料研究院（以下简称“长三院”）见到马毅时，他刚从武汉回来。作为微旷科技（苏州）有限公司总经理，他亲自去武汉某大学调试自主研发的高性能显微CT。

3年前的马毅，身份与现在相反，也是显微CT用户，但使用的是进口设备。

国内科研和产业迅速发展，带来了巨大的科学分析仪器市场需求。“国外仪器价格昂贵、无法定制功能，为什么我们造不出来？”马毅等几位高校科研工作者一商量，决定组建团队自主研发。

在项目负责人范国华教授的带领下，他们成功研发出高性能显微CT、智能工业CT、多场景CT原位成像台等多款三维成像设备。“只要把材料样品放进去，就能以亚微米级别的分辨率重构样品的三维结构，还可以自动分析样品缺陷。”马毅说。

由中国工程院院士干勇担任院长的长三院，已集聚人才600余名，围绕关键结构材料、材料成型加工、科学仪器开发等领域，采用“拨投结合”新模式，实施了一批填补国内空白的重大创新项目，与长三角区域材料领域龙头企业，共建联合创新中心近100家，协助企业达成技术合作约250项。

在长三院的旗帜效应下，相城区已集聚先进材料企业695家，2023年1月—11月全区先进材料产业销售收入832.5亿元、同比增长4.0%，净入库税收26.4亿元、同比增长50%。

近年来，相城区坚持“研发作为产业、技术作为商品”，将科研平台高势能转化为科技企业强动能。2022年，相城区全社会研发投入占地区生产总值比重3.65%，高新技术产业产值1052.64亿元，占规上工业产值比重60.4%。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力乡村振兴 信托业积极探索“定点帮扶+慈善信托”模式
　　人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）金融是国民经济的血脉，在推进乡村振兴中发挥着重要作用。作为金融业的重要组成部分，近年来，信托行业积极探索新模式、新路径、新机制，提升慈善信托在定点帮扶、对口支援以及乡村振兴中的作用。…
各地加快能源工程建设 确保新能源“供得上”“送得出”“用得好”
　　当前，正值迎峰度冬能源保供关键期，一大批新能源、电网配套工程以及抽水蓄能、重型燃机等项目建成投产，既保障新能源“供得上”，又保障新能源“送得出”，更保障新能源“用得好”，在推动地方绿色低碳转型发展、助力能源保供等方面发挥了重要作用。 国家能源局发布的最新数据显示，截至2023年11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部