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全国首个数据产品所有权确权登记凭证颁发

2024年01月01日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：全国首个数据产品所有权确权登记凭证颁发

科技日报讯 （记者王祝华 通讯员王瑶 符丹丹）财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》施行在即，明确数据资源的确认范围和会计处理适用准则，各地在数据资产入表方面动作频频、观点纷呈。但数据如何作为资产入表，实现数据资源化向资产化、资本化转变？确权是前提。确权可以解决数据资源属于谁的问题。

2023年12月28日，在海南省数据产品超市成立两周年之际，海南省数据产品超市向数字海南有限公司“智慧社区业主认证”数据产品颁发了海南省“001号”数据产品所有权确权登记凭证，明确申请者对该款数据产品享有完整的占有、使用、收益和处分的权利，这是全国首个数据产品所有权确权登记凭证。

2020年，海南省作为全国公共数据资源开发利用试点省以来，在国内率先采用“政府+市场”双轮驱动的创新模式，于2021年12月28日正式上线运营“海南省数据产品超市”，以“数据产品化”为核心探索数据要素流通与数据市场建设。

数据产品超市运营两周年以来，在服务体系建设、生态体系打造、应用场景创新等领域取得了一系列成效。比如，打造“线上旗舰店+线下体验店”综合数据产品运营服务体系，提供数据从治理到交易的全栈式、多元化数据交易服务，已服务全国22个省市、超500家合作伙伴进行数据要素市场化合作；创新“1+N+X”市场运营体系，实现接入政务数据和社会数据双千亿条、上架数据产品超1500个、引入合作伙伴超900家、市场交易额突破6亿元；培育了一批数据要素赋能行业发展的标杆场景，在金融、医疗、跨境、征信、航天等重点领域深度挖掘数据要素价值，助力行业转型发展。与此同时，为保障数据要素市场健康发展，海南省还同步开展了一系列制度创新。

(责编：罗知之、陈键)
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