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我500千伏变电站实现远程“遥控”投产

2024年01月01日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：我500千伏变电站实现远程“遥控”投产

科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员吴征 李由）2023年12月29日7时45分，随着国网湖北电力鄂东集控站内“远方一键顺控”操作指令送达，位于湖北咸宁赤壁市官塘驿镇石泉村的新建500千伏赤壁变电站变压器充电成功。这标志着咸宁第一座500千伏智能变电站正式投入运行。

500千伏赤壁变电站占地面积79.28亩。本期投运1组1002兆伏安变压器、4条500千伏线路和7条220千伏线路，投产后将提升咸宁电网供电能力100万千瓦，以满足咸宁地区日益增长的用电需求，有效补强湖北东南部电网，有利于咸宁地区与武汉城市圈电网互联、能源互供。

该变电站作为新建变电站，应用先进自动化技术，全站关键设备可以远程一键顺控操作。以往同类变电站调试送电，需要大量现场人员进行模拟、复诵、操作、检查等多环节工作才能完成，不仅耗时较长，且人工操作难以完全杜绝失误。

近年来，国网湖北电力推进变电站数字化建设，不断更新“远方一键顺控”技术应用场景，优化程序设计，研究制定一二次协同一键顺控操作规范。

“操作时间可缩短80%以上，效率提高，风险降低。”国网湖北电力500千伏赤壁变电站相关负责人说，集控站发出指令，远程一键操作变电站的电气一次、二次设备及继电保护装置，所有倒闸操作均不需人工干预，一次性执行完毕。

(责编：罗知之、陈键)
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