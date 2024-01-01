本报记者 董蓓

原标题：国家统计局：2022年女性就业人员比重占四成以上

国家统计局2023年12月31日发布了2022年《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告。报告显示，2022年妇女健康水平、受教育水平持续提高，社会保障水平不断提升，劳动权益保护得到进一步加强，妇女权益法治保障体系不断健全。

数据显示，全社会就业人员中女性比重稳定在四成以上。通过深入实施就业优先战略，多措并举稳定和扩大就业岗位，坚决防止和纠正就业歧视，妇女就业权益得到有力保障。2022年，全国女性就业人员3.2亿人，占全部就业人员的比重为43.2%。城镇非私营单位就业人员中女性为6766.4万人，占比为40.5%。

女职工劳动保护和健康保障加强。深入贯彻落实妇女权益保障法、《女职工劳动保护特别规定》，广泛开展劳动安全和健康宣传教育，女职工的合法权益得到有力维护，特殊权益得到有力保障。

女干部培养选拔工作持续加强。各地重视女干部培养选拔工作，注重发挥女干部重要作用，推动妇女参政水平稳步提高。

女性广泛参与企业决策管理。持续深化企业人事制度改革，畅通女性人才职业发展通道，培养选拔优秀女性进入企业决策管理层。

(责编：罗知之、陈键)

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