冬日里的北京西城，依旧活力十足。近日，位于北京西城的828巨人港·专精特新“小巨人”企业服务平台内，机构云集、人头攒动，暖意融融、热闹非凡。工业和信息化部及所属高校与西城区成果转化合作推进会在“巨人港”举行，西城区特邀“工信七子”（工信部直属管理的七所高校）齐聚“巨人港”，深化“政企学研”联动，携手打造教育科技人才战略“三融合”的新高地。

“有朋自远方来” 一场双向奔赴的相聚

当天828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台高朋满座，工业和信息化部所属北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学7所高校产学研合作、就业等部门负责同志，以及西城区相关领导、科研专家、行业人才、企业精英齐聚一堂，共商人才发展大计、共话校企合作、共谋协同创新。西城区副区长李健希陪同调研。

本次会议是继建立“北京西城·首都高校发展联盟”后，西城区同工业和信息化部针对高尖端科技领域的一次“部—地—校”高层次合作交流新机制探索，旨在面向国家重大战略需求、国际科技前沿、国民经济发展，同工业和信息化部所属7所高校在智力交流、基础教育、招生就业、产学研转化等多领域进一步深化务实合作，巩固和加深各方友谊，推动合作迈上新的台阶。参加推进会的50余名嘉宾，分别来自北京、哈尔滨、西安、南京等地，大家参观了解828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台会客厅、企业服务专区、专精特新智库等环境规划建设情况，以及政策服务、金融服务、咨询辅导、产业对接、品牌建设等核心功能，深度体验828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台发展的产业底气。

同一天下午，由“巨人港”平台对接衡水市人民政府、河北省地方金融监督管理局共同推动的中科衡水科技成果转化中心优质项目基金专场对接会也在北京庄胜8号“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台成功举行。本次基金对接会由北京证券交易所、中国科技金融促进会分析按投资专业委员会、北京金融街服务中心有限公司为指导单位，是“巨人港”平台落实中央经济工作会议精神和北京市委十三届四次全会精神，推进国家京津冀协同发展战略的有力实践。

对接会上，中科恒道、中科衡发动力装备等7家企业涵盖了新能源材料、人工智能、集成电路等领域的8个产业项目进行路演，邀请了溪山伙伴基金、龙腾国际投资基金、汇丰前海证券基金、广发证券、银河证券、国元证券、中再资产等26家基金公司和投资机构参加会议。会后投资机构与路演项目负责人积极讨论，并就下一步的项目投资进行深入沟通交流，达成合作意向。

通过项目路演、专家点评、一对一交流，“巨人港”平台协助企业拓展合作圈层，构建政府与企业之间、企业与企业之间融通合作生态，助力衡水市科技型、创新型企业（项目）高质量发展。

不久前，西城区发布《西城区推动文化产业高质量发展若干措施》（以下简称“文化产业十条”），出台10条“硬核”措施，重点围绕“文化+”、数字化赋能文化产业高质量发展目标，根据企业、项目、平台、空间等发展情况，择优采取资金奖励、租购房补贴、配套资助、项目补贴等多种资助方式，重点支持符合首都功能核心区文化产业发展方向的各类文化主体。

在首批“文化产业十条”政策兑现后，828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台应运而生。该平台将以独特的“4+N”（“4”为四家发起方，“N”为各产业细分领域生态合作伙伴）产业生态服务模式，发掘和培育专精特新“小巨人”企业，通过线上平台运营与传播、线下资源对接与服务，协助企业拓展合作圈层，构建政府与企业之间、企业与企业之间融通合作生态，实现资源创新整合。同时，人民网结合自有的“828企业服务平台”，为828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台量身打造了“人民路演”“金台圆桌”“企业研学”“小巨人种子计划”等特色项目，围绕企业发展过程中的创新创业、育才引才、融资投资、转型升级、法律咨询等需求，对接各类专业服务。此外，北京广安控股集团作为国企积极参与园区建设，除现有办公场地外，广安控股配套人才公寓，提供职住一体园区经营环境，此举为入驻中小企业发展构建增强型支持，这在园区服务上增加了创新之举。

联天下有识之士 结八方英才之谊

“北京西城·首都高校发展联盟”、基础教育合作、“马连道·茶·中国数据街”建设、中关村西城园园区及孵化器相关情况、西城区招商引资、支持融资上市、企业服务相关政策……合作推进会现场气氛热烈，西城区委组织部、区委宣传部、区发展改革委、区教委、区科信局、区人力社保局、北京金融街服务局、西城园管委会、团区委、区文促中心、区融媒体中心等相关单位负责同志就各领域支持政策进行介绍，北京证券交易所、人民网、中国建设银行北京市分行、北京普天德胜科技孵化器有限公司、知新思明科技（北京）有限公司、北京星际荣耀空间科技股份有限公司、北京赛微电子股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、通用技术集团数字智能科技有限公司、中电信人工智能（北京）科技有限公司等驻区企业参会，部分代表作交流发言，让来自五湖四海的高校代表，深切感受到北京西城文化科创金融协同发展的强劲脉动。

西城区相关领导向到场来宾表示热烈欢迎，表示希望通过828“巨人港”专精特新“小巨人”企业服务平台，为院校与政府、企业、媒体、金融机构等各种资源跨界沟通搭建直通桥梁，推动更多科研项目在西城区孵化落地，把更多精彩的学术成果、丰富的科研佳绩写在朝气蓬勃的西城大地上，写在新时代首都发展的生动实践中。并欢迎广大人才选择西城、加入西城，西城区将以更精准的政策导向、更坚定的推进力度、更暖心的服务温度打造一流校地合作环境，全力以赴支持高校各类专家学者来西城研究，为校企成果转化合作和发展保驾护航。

“近年来，西城区金融、科技、文化等优势进一步巩固，坚持无事不扰、有求必应为企业发展保驾护航，人才集聚‘磁场效应’不断增强，服务配套能力持续优化，产业‘朋友圈’越来越强大。”相关区领导表示，今年以来，西城区正积极构建“东有巨人港、西有马连道、南有泛动画、北有科创巢、中有联盟链”的文化产业发展五大资源贯通、生态服务、价值孵化群落。诚邀广大人才到西城共创未来，希望以此次会议为契机，与部校企建立常态化沟通协调共建机制，让人才和企业宾至如归，与西城共谋发展。

“很亲切、很振奋、很务实。”工业和信息化部人事教育司副司长朱秀梅用三个关键词描述了在此次会议期间对西城区的感受。她表示，西城区有着强大的资源聚合能力，无论是优质企业园区、高层次人才、还是成熟的资本市场、优越的营商环境，均为下一步深化合作奠定了坚实基础。科技创新、产业高质量发展，其实核心都是人才。七所部属高校都有着红色基因，可以说“为国而生、与国同行”，希望以此次会议为一个新的起点，通过强强联合、优势互补，让“部地校”合作走深走实，推动区校引育才同向而行，在人才汇聚、干部交流、决策咨询、教育培训等方面结出更多丰硕成果。

如今，西城的“朋友圈”正在不断拓展。“欢迎高校优秀学子进一步了解西城、融入西城、选择西城、扎根西城，实现优秀人才与高品质西城的双向奔赴。”西城区相关领导表示。

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“4321”解码“巨人港”

“四”方携手汇聚“4”大优势：西城区、人民网、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行携手，成立专班实体化运行、现场式办公，发挥四方“政策支持、资源融通”“央媒助力、产业对接”“资本赋能、科技加速”“金融服务、创新发展”优势，推进企业快速成长精准信息资源的供给侧结构性改革，打造企业成长信息“淘宝”，助力企业补链拓链“连连看”。

“三”个全面增强“3”大效应：聚焦企业“全周期成长”“全链条支持”“全要素服务”，增强产业生态孵化根据地的集聚效应、溢出效应、倍增效应。

“两”个融合实现“2”项成就：建设教育、科技、人才战略深度融合的西城高地；探索文化、科创、金融深度融合的西城模式。

“首”项政策鼎力打造“首”个资源“根据地”：“巨人港”是西城区首个文化产业政策“文化产业十条”支持的“首个”项目，作为政策集成、资源集成的改革试点，全力打造面向全国专精特新“小巨人”企业一站式服务的温暖港湾。

(责编：崔元苑、李源)

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