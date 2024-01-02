经国务院同意，商务部等10部门于2023年12月27日联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》（以下简称《意见》）。这是继2016年《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》（国发〔2016〕4号）后，关于加工贸易发展的又一份重要指导性政策文件。近日，商务部外贸司负责人对《意见》进行了解读。

一、《意见》出台的背景

加工贸易是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分。改革开放以来，加工贸易实现了跨越式发展，为带动就业、助推贸易大国进程、促进产业结构升级等作出了重要贡献。近年来，国内外环境发生了深刻变化，传统加工贸易规模和占比也有所下降，尽管如此，并不意味着加工贸易作用减小了，加工贸易目前仍是拉动中西部、东北地区外贸增长的主要动力，对稳外贸稳外资、稳住产业链供应链也起着十分重要的作用。

党中央、国务院高度重视加工贸易发展，要求提升加工贸易水平。商务部认真落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门广泛深入开展调查研究起草了《意见》，制定相关政策措施。近日，经国务院同意，《意见》正式印发实施。

二、《意见》的主要内容

《意见》从六个方面提出12项政策措施。一是在鼓励开展高附加值产品加工贸易方面，提出支持先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除优惠政策等1项措施。二是在促进保税维修业务发展方面，提出促进综合保税区和自贸试验区保税维修业务发展、推进其他区域保税维修试点等2项措施。三是在引导支持梯度转移方面，提出加强梯度转移载体建设、完善加工贸易梯度转移对接合作机制、加大对边境地区支持力度等3项措施。四是在加强财税金融支持方面，提出统筹用好外经贸发展专项资金等现有资金渠道，落实有关税收优惠政策；加大对加工贸易企业信贷支持和出口信用保险支持力度，更好满足企业汇率避险和跨境人民币结算需求等2项措施。五是在强化要素保障方面，提出强化交通物流与用能保障、满足多层次用人需求等2项措施。六是在优化加工贸易管理与服务方面，提出支持拓展国内市场，推进内外贸一体化；适时调减加工贸易禁止类商品目录，进一步优化相关措施，创新海关监管机制等2项措施。

下一步，商务部将会同有关地方和部门，积极推进重点工作，完善配套政策措施，密切协作，为加工贸易持续健康发展营造良好政策环境。

(责编：胡永秋、袁勃)

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