本报记者 王 政 刘温馨

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到2025年，我国60岁及以上老年人口预计将达3亿人，占总人口比重将超过20%。随着老龄化问题日益突出，社会适老化改造正成为一项重要任务。

与此同时，信息技术飞速发展，面对数字新产品，越来越多的老年人有着“不敢用”“用不好”的烦恼。如何破解难题？各方正共同发力，推动数字技术适老化水平稳步提升。

如今，随着互联网及数字技术的普及，从生活缴费、看病就医，到交通出行、用餐娱乐，智能化操作成为绝大多数生活场景的“标配”。然而，越来越数字化的生活，却给一些老年人带来不少烦恼，甚至成为难以逾越的“数字鸿沟”。

如何满足老年群体日益增长的美好生活需求，让他们同享数字化发展红利？记者进行了采访。

开发——

新应用新场景不断涌现，多方位服务老年人需求

“小度小度，打开电视机。”话音刚落，电视机应声启动，开始播放电视剧。智能屏、语音控制灯带、跌倒监测设备……在天津武清区杨村街道，一个个新科技产品，打造出新型智慧养老社区。

“比如火柴人摄像头，将人体影像转化为火柴人形象，既保护隐私，又能通过步伐状态及时预判老年人是否有中风、跌倒风险。”承担杨村街道智慧养老驿站项目建设的成都全时云信息技术有限公司天津公司总经理史楠说，监测到跌倒动作，系统会第一时间向社区平台报警，并发送信息通知家属。自2021年11月起，公司已先后为街道3200余户60岁以上老年人安装物联网智慧养老设备并提供专业养老服务。

小米、荣耀、康佳、华为、创维等厂商的多款电视机产品通过适老化认证；格力发布遥控器按键排列更简单、字体也更大的系列空调；松下推出包括智能电动床、折叠淋浴椅等老年人日常生活和起居出行类产品……近年来，一批围绕老年人实际需求开发的新产品新应用不断涌现。

去年6月，工业和信息化部联合民政部、国家卫生健康委发布《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022年版）》，遴选了79项产品和服务，推广典型产品和服务。此前还指导制定了《移动终端适老化技术要求》《智能电视适老化设计技术要求》等，指引企业科学精准开发适老电子产品。

“在此基础上，我们围绕日常生活中高频使用的产品，正在组织制定音频、视频及多媒体系统与设备适老化技术要求等行业标准，引导经营主体持续加强适老电子产品研发力度。”全国音视频标委会有关负责人表示。

“信息无障碍建设是一项系统工程、长期工程，适老化改造需着力完善顶层设计，创新工作举措，坚持技术标准指引。”工业和信息化部信息通信管理局有关负责人表示，下一步，将聚焦数字技术适老化产业端，推出更多老年人专属化的数字产品和应用软件，让老年人更加充分、便捷地融入数字生活。

改造——

产品更适用，让老年人“网上冲浪”无阻碍

“字太小了，戴上老花镜都看不清”“操作麻烦，总是不知道该点哪里”……老年人在使用APP过程中，常常遇到看不清、找不到、不识字等“拦路虎”。

如何解决老年人在使用APP过程中的实际痛点？改造升级是大势所趋。

腾讯新闻推出适老化“关怀版”，针对老年人的需求从“看”向“听”转变，开发AI语音技术等功能，实现“一键听新闻”，还可以语音输入发表评论。

“新闻资讯是老年人最喜欢的移动应用之一。”腾讯新闻业务负责人何毅进介绍，数据显示，老年人使用新闻资讯类APP的时长占使用所有APP时长的比重超过15%，是全体网民平均使用时长的1.8倍。

何毅进说，起初团队关注到了后台的一些留言，在进行充分调研后，决定升级改造。现在，腾讯新闻“关怀版”智能听新闻功能日均访问量超11万人次。

APP适老化改造不能一蹴而就，既需要生产商主动而为，通过技术升级、立体改造、优质服务等提升老年人使用体验，也需要有关部门的政策支持和引导。

截至目前，工业和信息化部已指导1924家老年人常用网站和手机APP完成适老化改造并通过评测，超过1.4亿台智能手机、智能电视完成适老化升级改造，推出“长辈模式”“关怀模式”，升级语音播报、方言识别、全键盘操作等适老助老特色功能，覆盖新闻资讯、社交通信、生活购物等老年人生活高频场景，受到老年人广泛好评。

“相对于年轻消费群体而言，老年人更倾向于简单、直观的操作界面和功能设计，对产品的安全性和便利性有更高要求。”工业和信息化部信息通信管理局有关负责人说，现在与老年人日常生活关联的高频服务场景，基本实现了信息无障碍改造——聊天有了大字号模式，出行可以一键叫车，看病挂号线上预约流程实现简化。

工业和信息化部接下来将着力解决老年人触感不灵敏、容易误触等问题，鼓励相关企业、高校、科研院所、养老机构、社会组织建立数字技术适老化创新协作机制，推动一批适老化数字技术实现共建共享、专利开放，进一步提升适老化产品服务供给质量。

教学——

跨越数字鸿沟，让老年人乐享数字新生活

“点击这个卡通图标，就会跳出表情包界面，点击即可发送。”中国移动北京菜市口营业厅，一场智慧讲堂正在进行。常用APP如何使用？哪些链接可能是诈骗？在菜市场如何用手机支付？老人们围坐在营业厅适老服务体验中心，一边听课一边学习操作手机。

“老年人不仅可以学习操作手机，还能在营业厅体验智能门铃、线上问诊、视频客服、远程协办等近30项适老产品及服务。”中国移动市场经营部公众市场发展处经理蔡正兴说。截至目前，北京移动视频号已上线课件近30期，营业厅联合老年大学、养老院等机构开展智慧课堂1400余场。

在山东，老年人可一键接入“面对面”视频客服，得到前台话务人员的直接指导；在河南，经客户同意后手机屏幕可以远程同步，工作人员“手把手”指引手机使用流程；在江西，公益银发课堂开设7大类课程，上千名讲师入村入社区，已累计开展5000余场数字课堂。

“适老化是一个需要全社会共同关注的问题，也是一个需要大众参与、多方共建的过程。”工业和信息化部信息通信管理局有关负责人表示，近年来，企业、社区、志愿组织等多方力量凝聚，积极组织多种形式的培训讲座、现场课堂，为老年人学习新技术、使用新产品提供渠道。

截至目前，工业和信息化部已指导企业为超过220万老年人提供常用APP应用辅导、面对面讲解等敬老爱老服务，“一键呼入人工客服”专线累计服务超过3亿人次。

下一步，工业和信息化部将指导企业立足不同地区、不同背景老年人实际需求，重点到农村、乡镇和欠发达地区一线开展智能技术宣传推广和应用教学，推动数字技术适老化公共服务普及范围更加广泛。

《 人民日报 》（ 2024年01月03日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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