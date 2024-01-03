本报记者 胡 健 贺林平

核心阅读

针对创新型企业发展面临的瓶颈问题，广东省珠海市统筹建设产业新空间，同时导入融资孵化、技术转化、供应链对接、人才公寓等全链条服务，为先进制造业提供发展空间，助力企业安心成长。

搬进了新厂区，困扰瑞熙恩电气（珠海）有限公司多年的发展空间问题终于解决。“这下可以专注研发新设备了。”公司总经理郑彦民说。前不久，公司最新研发的产品通过客户验收，在电力数字化整体解决方案领域又迈上一个新台阶。

以前，瑞熙恩电气挤在广东珠海高新区一个民营旧式工业园区里，周围产业低端，办公空间拥挤。“因为空间拥挤，难以将研发、展示、营销集于一处，客户不能直观看到企业的实力，更别提引进高端技术人才了。”郑彦民解释。

缺乏与产业升级、动能转换相匹配的发展空间，是瑞熙恩这类创新型企业面临的共同难题。近年来，珠三角地区日益受到土地资源约束，新产业空间紧缺；同时，培育壮大先进制造业，亟须强化资金、技术、人才等资源要素的配置供给。

针对企业发展痛点，珠海市出台规范工业用地控制线的地方性法规，高标准统筹建设2000万平方米产业新空间，精准聚焦企业需求，导入融资孵化、技术转化、供应链对接、人才公寓等全链条服务，为先进制造业提供发展空间，助力企业安心成长。

高标准厂房，让创新型企业“拎包入驻”

瑞熙恩如今的“新家”，位于珠海高新区的华发智造产业园，与原厂区相隔十几公里，环境却是天差地别。

眼前，上下3层、每层2000多平方米的新空间开阔敞亮，研发中心、展示厅、会客室等一应俱全。在企业看来，这里既是未来发展的新起点，也是员工的新家园。

“按照相关要求，产业新空间具备‘低租金、高标准、规模化、配套全、运营优’五大特点，凸显快速承接并赋能科技创新企业的显著优势。”华发智造产业园承建方珠海华发城市运营投资控股有限公司执行副总裁房庆海说。

漫步园中，一栋栋厂房构成了一片“产业森林”：标准厂房楼高8层，厚实的楼板荷载达每平方米1.5吨，水电及卸货平台等功能设施完备，能满足多种类型产业生产要求。如今，园区已有28家企业入驻投产，规划年产值可达32.8亿元。

2023年6月封顶的香洲三溪·华发智造港1号项目，紧邻珠海南北大动脉之一的兴业快线，在珠海主城区打造出一片集约化产业高地。在园区开工同日签约落户的曜灵新型储能项目已入驻投产，全面达产后预计年产值达100亿元。

“深入接触后才知道，这里除了标准厂房，还有满足入驻企业个性化需求的定制化厂房。”曜灵时代（广东）新能源科技有限公司董事长章良懿说，“这种新型载体的设计思路挺好，体系构建比较全，助力产业项目‘拎包入驻’‘拎机投产’，有利于产品快速抢占市场。”

在珠海市委、市政府统筹推动下，华发、格力、大横琴等市属国企与各区携手推进全市产业新空间项目建设。2023年，珠海在上半年建成544万平方米、在建341万平方米的基础上，下半年再开建167万平方米，截至年底总开工面积达1052万平方米。一片片高标准厂房的“密林”，成为推动产业集聚发展、做大做强实体经济、激发科技创新动能的有力支撑。

产业链招商，园区牵线引进新企业

先进制造业植根于肥沃的产业土壤，成长壮大于优良的产业生态。“为将空间潜力加速转化为产业优势和竞争优势，产业项目配套服务也需同步跟上，坚持高标准建设、高质量招商、高品质运营‘三同步’。”珠海市市长黄志豪说。

聚焦推动制造业高质量发展，珠海市明确提出，打造新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康四大主导产业，以及智能家电、装备制造、精细化工三大优势产业。在高标准建设基础上，珠海各产业新空间园区注重产业链招商，围绕支柱产业集群集中发力，加快形成产业集聚。

瑞熙恩电气入驻华发智造产业园没多久，就在园区牵线搭桥下找到了合作伙伴，拿到了“搬家”后的第一份微机保护控制系统订单。“除了良好的环境和空间，园区能否助力企业拓展业务渠道、提升产值、降低成本，我们也很关心。”郑彦民说。

海博思创储能系统智能制造基地、纬景储能锌铁液流电池、万锂新材料……在各园区建设运营方赋能下，2023年以来，一大批重点产业项目纷纷落地珠海，“引进一个、带来一批，发展一个、辐射一片”的链式招商脉络日渐清晰。截至2023年年底，全市产业新空间正式签约入驻项目269个，协议投资额超591亿元。

作为国内产业布局较广的3D打印科技公司，金石三维于2023年5月入驻华发智造产业园，从签约到入驻再到投产达规仅用时4个月。企业旗下的3家子公司也入驻了园区，年产值预计可达5亿元。金石三维珠海生产基地负责人陈丙云说：“我们计划将旗下更多子公司引进珠海，在这里打造一条3D打印的上下游产业链。”

全链条服务，建设产城融合生活圈

“再先进的技术、再好的项目，没有投资和平台，也只能停留在实验室里，难以转化落地。”麦耀华是暨南大学新能源技术研究院院长，也是广东脉络能源科技有限公司创始人。近年来，他在钙钛矿太阳能电池研究领域不断实现技术突破，同时也在焦急地摸索技术产业化的路子。

2023年11月27日，暨南大学、珠海香洲区以及华发集团共同签约，投资引进脉络能源钙钛矿太阳能电池项目，预计2024年二季度投产，达产后年产值约3亿元。“这个成果，可以说是政府、国企与高校‘三方奔赴’的结果。”麦耀华说，除了香洲区政府的精准招商外，华发集团旗下投资企业也给予了大力支持，助推企业驶入发展快车道。

在兴建产业新空间基础上，珠海结合第二批主题教育，聚焦入驻企业需求，推动国企组建招商及运营服务专业公司，完善新型运营服务体系。“围绕新能源产业链，集团坚持投引联动，以研促投、以投促引，助力珠海构建更具竞争力的现代产业体系。”华发集团总经理李光宁说，集团在新能源领域已为珠海培育、引进超60个产业项目，预计达产后产值贡献超2000亿元。

发展先进制造业，关键在人才。在打造产业载体时，珠海注重产城融合，让园区成为更好的人才资源池和创新平台。2023年9月1日，韩国太星株式会社的全资子公司太星（珠海）科技有限公司在华发大湾区智造产业园正式开业，成为首个全面入驻当地产业新空间的外商独资企业。公司总经理李源荣说，这里除了具备地理位置、发展环境、政企服务等优势，还有完善的配套生活服务。

如李源荣所言，产业园除集聚大批智能装备制造相关企业外，还配套提供了824间精装宿舍，解决了人才居住问题；餐饮中心提供多种菜式，可满足4600人的用餐需求；此外，超市、医务室、共享洗衣房、共享厨房、户外运动场等一应俱全，构成了产城融合生活圈。

“珠海正努力变土地空间的劣势为产业发展质量效益的优势。”珠海市委书记陈勇说。2023年前11月，珠海完成规上工业增加值1410.53亿元，同比增长4.1%；工业投资同比增长4.6%，为推进制造业高质量发展奠定了基础。

《 人民日报 》（ 2024年01月03日 11 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经