人民网记者 杨虞波罗

1月1日，游客在颐和园冰场玩冰车和冰上自行车。新华社记者 陈晔华摄

“这个元旦东北太火爆了，洗浴中心等位150号起步。”来东北旅游的上海游客王女士说。

2024年元旦假期，旅游市场迎来“开门红”，假日经济热度不断升温。经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%。

这个假期，“南方小土豆”“马铃薯公主”火了，东北三省成为南方游客的旅游“主场”。同时，三亚、昆明等南方城市，则成为北方游客“避寒跨年”的热门目的地。

记者从多家旅游平台获悉，“南北互跨”成为这个元旦假期出游的热门趋势。途牛数据显示，前往海南、云南、广东等目的地出游的用户中，来自北京、沈阳、天津、太原、郑州等北方城市的用户占据了更高的比例，京津冀、东北三省等北方地区则吸引了更多来自上海、南京、深圳、广州、杭州等城市的游客；携程数据显示，今年凭借冰雪游“赢麻了”的哈尔滨，在元旦假期继续保持优越成绩，元旦哈尔滨的异地客群占比75%，3天假期旅游订单量同比大涨158%；美团数据显示，假期前两天，东北洗浴中心订单量同比增长180%，其中，沈阳、哈尔滨、长春等地的洗浴中心订单增速跑赢全国大盘，在广东，温泉酒店迎来消费高峰，相关订单量较去年同比增长显著。

从滑雪、赏雪、泡温泉到体验冬捕、雪橇、冻梨、东北澡堂、花棉袄、大炕房等，南方游客对北国风光和地域文化展现出了浓厚兴趣。在黑龙江雪谷经营客栈的马大姐介绍，这个元旦生意是“五年来最旺”，20余个房间天天全满。“八九成都是南方游客，比起大床房，大家更喜欢大炕房，来这都会拍几组主题照片留念，我们为游客提供了免费的大花袄。后续，我们也计划通过直播，带动更多南方游客来东北’上炕’。”

冰雪消费成为元旦文旅市场的主要增长点。同程旅行数据显示，元旦假期期间，国内冰雪旅游热度环比上涨216%。哈尔滨冰雪大世界、什刹海冰场和颐和园包揽了元旦假期热门景区前三名。

北京师范大学经济与工商管理学院院长戚聿东表示，旅游作为一种人文体验，就是追求不同寻常的感觉，“南北互跨”之所以会成为这个元旦假期出游的热门趋势，是因为游客能体验南北气候差异。“ ‘反季节’旅游或成为常态。”他说。

充满仪式感的“新玩法”成为年轻人的跨年必选。马蜂窝大数据显示，焰火和音乐是迎接新年氛围的标配，2024元旦期间，“跨年烟花”“跨年演唱会”热度大幅上涨187%和249%。主题活动、演出、特色体验是年轻人最关注的“跨年游”要素，去主题乐园参加新年狂欢派对，体验少数民族特色的迎新习俗等都是年轻人开启新年的心仪之选。

一些小城市也迎来了跨年旅客。去哪儿数据显示，元旦飞往浙江舟山的机票预订量同比增长1.4倍，广东湛江增长1.4倍，吉林延吉增长1倍，新疆阿勒泰增长七成，吉林白山增长六成。

随着国际航线航班持续恢复，元旦假期全国口岸迎来出境客流高峰。飞猪数据显示，元旦假期出境游预订量同比去年增长超3倍。日本、泰国、韩国、马来西亚、美国、澳大利亚、新加坡、越南、法国、英国等是元旦假期海外旅行热门目的地。

“旅游业是展示中华文明、增强文化自信的重要途径。2024年国内旅游的热度仍将延续，更多增量或可寄望出入境旅游市场。” 携程集团首席市场官、中国旅游协会副会长孙波认为。

戚聿东表示，从2024年元旦假期出游呈现的特点来看，今后不仅“南北互跨”会得以延续，而且会从境内延伸到境外。此外，除了常规性的景点观光旅游外，家族沉浸式“深度游”会越发成为时尚。“各地旅游主管部门应注重打造富有当地特色的‘打卡地’，提供齐全便捷的配套服务，做好安全温馨的服务保障，使家族游在高性价比的深度游中能够流连忘返，形成口碑效应。”戚聿东说。

中国旅游研究院相关学者表示，2024年，国内旅游市场提质扩容的同时，市场将进一步下沉，需求实现结构性升级，供给在融合中优化。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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