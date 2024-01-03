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国际金价2023年涨超13% 2024年将再创新高？

韩 昱
2024年01月03日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：国际金价2023年涨超13% 2024年将再创新高？

2023年，在多国央行购金等多重因素影响下，黄金表现较好。从期货价格看，COMEX黄金在2023年全年累计涨幅达到13.45%，为2020年来最大年度涨幅。2023年12月4日，国际金价冲破2100美元/盎司关口，最高触及2152.3美元/盎司，创下历史新高。

进入2024年，市场当前看多金价的观点占据压倒性优势。接受《证券日报》记者采访的多位专家表示，2024年金价或仍有机会再创新高。

“美联储降息预期下，2024年初黄金依旧有机会再次冲击历史高点。”领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示，对于2024年下半年走势，在美联储兑现降息预期后，空头可能反扑，因此全年金价可能呈现“冲高回调”的走势。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对记者表示：“2024年金价可能会继续上涨，并创下新纪录。一方面，全球通胀压力继续减弱，2023年海外主要央行的基调也开始发生变化，从超级‘鹰派’变得缓和，最终在去年年底前转向‘偏鸽’，将利好金价。另一方面，市场预计最早在2024年第一季度末，美联储将开始降息，这也将推动金价上涨。”

Wind数据显示，2023年，美元指数跌幅约为2.04%，创2020年来最大跌幅，与同期国际金价涨幅形成鲜明对比。

财信证券研报认为，美联储本轮加息周期或已结束，美国利率可能在较高水平停留一段时间后迎来转向，美元指数、美债实际收益率下行，黄金价格反弹，叠加当前欧美主要发达经济体衰退迹象显现，中长期持续看好金价中枢上涨。

海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长梁海明在接受《证券日报》记者时表示，除美联储降息因素外，全球多国大选、国际地缘政治风险持续、全球通胀暂未完全解决等因素，都有机会助长金价再升，有力挑战2200美元/盎司甚至2300美元/盎司。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示，“美联储加息周期结束、何时开启降息通道”将成为影响金价趋势最重要的因素。

具体看，梁海明认为，要关注美国首次降息的时机，以及降息速度。同时，也要关注欧洲、日本等央行是否会马上跟随降息以及其降息幅度。一旦欧美多国的货币政策转向，全球投资组合将会重组，资金也有很大可能流向黄金市场，从而影响黄金价格。

刘思源表示，美联储需要在今年启动降息协助经济“软着陆”，由此美元指数可能跌破100，有助于黄金多头。同时，在美联储货币政策这一主要影响因素外，全球地缘政治风险仍在发酵，黄金的避险属性依旧很强。预计全球央行也将在2024年持续买入黄金，给市场带来大量现货需求。

杨海平表示，在全球去美元化和避险、保值考量推动下，全球央行增配黄金会持续，将为金价提供有力支撑。2024年黄金价格将在高位徘徊，且金价创新高概率很大。

(责编：罗知之、陈键)
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