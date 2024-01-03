田 鹏

原标题：科创板全面加强监管 打造高质量发展“示范田”

回看2023年，在全面加强监管、防范化解风险大背景下，科创板深入学习贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚决落实“五个监管”要求，做到违规行为露头就打、典型个案严惩重罚，立规矩、树导向，持续净化市场生态、严防乱象重演，推动科创板从改革“试验田”努力成长为高质量发展的“示范田”。

展望未来，上交所表示，科创板将着力消除监管真空、提高监管质效，以严监管保障风险防控有力有效，以强监管助推上市公司质量提升，引导上市公司、中介机构等市场主体共同维护好科创板健康、规范的市场生态，不断提升资本市场服务科技创新能级。

贯彻“零容忍”要求

欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场的“毒瘤”，扭曲了资本市场价值发现、资源配置的信号功能，动摇了资本市场的信任根基，因此成为监管打击的重点，对此类行为始终持“零容忍”态度。

2023年4月21日，中国证监会对紫晶存储、泽达易盛送达《行政处罚决定书》，认定两公司存在欺诈发行、财务造假等重大违法行为。上交所在第一时间依规尽速对两公司启动重大违法强制退市，坚决将其从科创板市场清退，并同步对控股股东、董事长等“首恶”作出公开认定终身不适合担任董监高的顶格处理，推动行政、民事、刑事全方位立体追责。

据悉，日前紫晶存储实际控制人及其一致行动人涉及欺诈发行证券罪，已被采取刑事拘留措施。

强化“严监管”理念

近年来，上交所以定期报告审核为抓手，大力推进科技监管，持续提高对财务造假、资金占用等违规线索的发现能力。中央金融工作会议召开以来，陆续对罗普特、力源科技、卓锦股份3单科创板财务违规案件作出纪律处分决定，进一步震慑了财务信披违规行为。

具体来看，针对上述3家公司的财务信息披露问题，上交所在日常监管中紧盯风险苗头、预研预判，采取了年报审核问询、发出监管函件、约谈公司、约谈保荐代表人等多项工作措施。

在监管“抽丝剥茧”的追问下，公司财务疑点浮出水面。经中国证监会查实违规后，上交所依法依规对公司及相关责任人作出纪律处分决定，上述3家公司均被予以公开谴责，公司董事长、总经理等19名主要责任人亦被予以公开谴责，其他4名相关责任人被予以通报批评。

坚守“硬科技”定位

规范使用募集资金、持续提升科创成色是科创板“硬科技”定位的重要体现。一方面，科创板持续引导公司推进募投项目建设、投向科技创新领域，加大监管问询、违规惩戒力度。数据显示，2023年，上交所累计发出监管函件85份，作出公开谴责1单、监管警示11单。

例如，2023年11月4日，超卓航科公告披露募集资金被划转，上交所当晚即向公司发出问询函，并在查实违规后及时与湖北证监局分别对公司及相关责任人出具监管警示和警示函、证监会同步立案，做到证券监管三点一线协同出手。在监管高压下，超卓航科募集资金已快速通过实控人先行垫付方式收回，充分体现了当前资本市场“严监管”的形势下，科创板“零容忍”的监管导向传递有力、落实见效。

另一方面，科创板紧盯科创属性变化，引导公司聚焦科创领域、深耕主营主业。重点关注核心技术人员离职、研发项目进展缓慢、研发投入大幅变动、专利诉讼等情形，对可能影响公司核心技术及竞争力的，及时采取监管措施，共发出各类函件近40份。同时，督促公司在对外投资、并购重组中坚守科创定位，针对资产收购、私募投资等事项共发出30余份监管函件，督促引导公司围绕主业成长进行合规审慎决策，防范“有钱任性”、盲目扩张。

压实“看门人”责任

压实中介机构“看门人”责任是全面注册制改革的重要着力点。科创板以提高上市公司质量为导向，坚持事中引导督促、事后严肃惩戒，持续推动中介机构归位尽责。

数据显示，截至目前，科创板持续督导机构累计出具专项意见超万份，对科创板公司的关联交易、对外担保、重大诉讼等事项进行核查把关，推动科创板公司提高规范运作水平。

事后问责方面，针对中介机构履职尽责不到位，科创板自律监管的惩戒力度明显加大，已累计对保荐机构或保荐代表人、审计机构或年审会计师出具通报批评1单、监管警示10单、面对面实施口头警示15家次。其中，紫晶存储的保荐代表人因未有效识别公司违规担保事项、未督促公司按时回复监管问询而两次受罚，先后被实施通报批评及监管警示。

盯紧“关键少数”

实际控制人、控股股东、董监高等“关键少数”群体，是科创板公司稳健经营、规范运作的重要基础。管住“关键少数”，就是从源头抓起、把核心管住，能够以点带面，增强上市公司规矩意识，提高规范运作水平。

2023年，共有约240名科创板“关键少数”收到上交所的罚单，包括38位科创板公司实际控制人、董事长等“一把手”。从处罚原因来看，主要涉及信息披露虚假或严重误导性陈述、违规减持、未依法履行其他职责等。

在严惩“关键少数”违规的同时，上交所同样重视合规意识培育、违规行为预防。为贯彻“三开门”理念，科创板启动并已持续开展299期“上市第一课”系列活动。在科创板新公司上市敲锣仪式结束后，邀请公司董监高、保荐代表人参加“上市第一课”专场培训，一对一讲解科创板规范运作要求，助力科创板公司“关键少数”及时转变角色、树立规范意识，系好“第一粒纽扣”。

(责编：罗知之、陈键)

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