熊 悦

原标题：银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发

近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者，国家金融监督管理总局岁末年初披露大量罚单，释放了严监管和防风险的信号。我国金融监管将持续强化，严厉打击违法违规行为，高度重视金融风险管理，推动银行业公平竞争和保护消费者权益。

具体来看，大连银行股份有限公司（下称“大连银行”）因超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房地产项目提供融资；虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表而被罚款550万元。时任大连银行行长助理刘刚、时任大连银行理债业务部副总经理祝彦斌、时任理债业务部职员高巍等人员因相关违法违规行为而被处以警告处罚。

都江堰金都村镇银行有限责任公司因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资，违规发放流动资金贷款用于固定资产投资，贷款“三查”不尽职，违反关联交易规定向内部人及其近亲属发放贷款用于购房及债权投资，违规发放贷款用于承接该行不良债权，严重违反审慎经营规则。相关行政处罚信息公开表显示，上述村镇银行被罚款450万元。同时，时任都江堰金都村镇银行行长刘沈华、副行长杨光华对上述违法违规行为负有直接责任和直接管理责任，而被监管部门警告并分别处罚款12万元、8万元。时任都江堰金都村镇银行董事长邓志坚则被警告并处罚款10万元。

此外，相关罚单中涉及的违法违规行为还包括受理并发放不符合条件的固定资产贷款、违规向项目资本金不足的房地产项目提供融资、经营性物业贷款未严格落实专户管理要求、违规向项目资本金不足的房地产项目提供融资、项目贷款开展不审慎等。

北京市惠诚律师事务所律师卢若峥告诉记者，基于信贷业务在银行业中的核心地位，银行业相关罚单主要集中在这一领域。具体包括授信和贷后管理等环节未能有效评估和控制风险，导致贷款不当发放和违规使用；因风险管理体系和内控制度不完善，导致出现内部人员滥用职权泄露交易数据和客户信息、违规发放贷款、违规购买不良资产、违规发售理财产品等。

2023年12月29日，国家金融监督管理总局银行机构检查局在专栏文章中表示，紧绷全面加强金融监管之弦，坚决做到“长牙带刺”，不断强化检查能力建设。同时，文章还提到，重点关注股东行为、高管履职、关联交易、负债业务、大额授信、异地投资、资管和其他表外业务等。对重大违法违规问题坚决零容忍，做到应罚尽罚、罚没并重、双罚并举，对重大金融风险制造者从严从重处罚。

此前的2023年10月20日，国家金融监督管理总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清在国家金融监督管理总局2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上表示，国家金融监督管理总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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