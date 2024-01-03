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L3级自动驾驶测试牌照发放意味着什么

龚梦泽
2024年01月03日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：L3级自动驾驶测试牌照发放意味着什么

近日，国内首批有条件自动驾驶（L3级）高速公路道路测试牌照正式发放，包括宝马、奔驰、阿维塔、深蓝，奔驰、极狐、宝马、智己、赛力斯等多家车企获得测试牌照，并相继在北京、上海、重庆和深圳开启测试。对于车企相继取得L3级自动驾驶测试牌照，笔者认为，有两点需要厘清。

首先，发放L3级自动驾驶测试牌照对技术提升、产业进步具有重要意义。结合《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》中关于测试里程和时长的要求，可以说，越早开展测试的车企，越有可能在申请L3准入和上路试点的市场应用上取得先发优势。

其次，自动驾驶等级和技术功能的实现并不能直接画等号。从功能设计上，宝马和奔驰的L3系统功能类似，即在高速不变道和交通拥堵模式下的自动驾驶，在面对前方加塞车辆或施工路段时，会提醒驾驶员接管，且最高速度不超过64km/h。相比这种单一和低频的应用场景，特斯拉及中国车企则想要通过高速、城市NOA（自动辅助导航驾驶）和车库自动泊车解决更多的问题——让智驾系统在尽可能多的场景和时间里发挥作用，减轻驾驶者负担。

从技术选择来看，宝马和奔驰L3级自动驾驶采用的开发模式和技术都比较传统，例如工程师在设计L3系统时先做功能定义，然后根据定义把智驾系统拆分成不同模块，再找供应商负责不同的模块，最后组装整合。这种系统既没有前端融合，也没有鸟瞰视图和深度学习模型，优点是稳定，缺点是对于复杂场景无法穷举和定义，所以只能解决确定性的问题。

实际上，各家对L3级自动驾驶在功能设计和技术选择上的取舍并非一个简单决策，而是综合考量各因素后的深思之举。接下来，无论是L3级自动驾驶技术渐进性推进，还是L2持续发展直至跨入L4级自动驾驶，2024年都将是智能化竞争白热化的一年。

在笔者看来，自动驾驶行业将迎来两点显著变化。

第一，2024年将成为智能驾驶在消费端从形成认知到购买转化的重要时间窗口。L3级自动驾驶测试车企的逐步扩展和陆续落地，将大幅推动高阶智能驾驶进一步迭代。下一步，新势力、自主品牌、传统豪华品牌对高阶智能驾驶的重视程度将显著提升，能够找准差异化卖点、智能驾驶技术领先的头部车企将在未来几年内形成差异化，而智能驾驶也将成为消费者购车的重要考量因素。

第二，智驾车型将从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。在新能源汽车同质化较为严重的当下，自动驾驶功能将成为核心发力点。自动驾驶上下游产业链的逐渐成熟，将推动整个车联网和路网基建行业的发展，为早日实现车路协同奠定新基础。

(责编：罗知之、陈键)
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