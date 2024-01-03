罗云鹏

原标题：《新一代人工智能基础设施白皮书》发布

记者2日获悉，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、中国智能算力产业联盟、人工智能算力产业生态联盟等机构，近日联合发布了《新一代人工智能基础设施白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》明确了“新一代AI（人工智能）基础设施”的定义、特点和价值，并首次提出“新一代AI基础设施评估体系”。

数据显示，过去4年，大模型参数量以年均400%复合增长，AI算力需求增长超过15万倍。以CPU（中央处理器）为中心的传统计算基础设施已无法满足大模型、生成式AI的新要求。

《白皮书》明确了新一代AI基础设施的定义：以大模型能力输出为核心平台，集成算力资源、数据服务和云服务，专门设计用于最大限度提升大模型和生成式AI应用的表现。

《白皮书》首次提出“新一代AI基础设施评估体系”，即通过产品技术、战略愿景、市场生态三大维度共12个评估指标，对AI基础设施厂商综合能力进行定性和定量的全面评估。

《白皮书》也提到，新一代AI基础设施的建设将降低大模型开发和应用门槛，在政企服务、产业和科研创新等方面创造更大社会价值。

(责编：罗知之、陈键)

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